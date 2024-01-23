美國大選｜新州共和黨初選登場　美國人收「拜登」來電：不要投票

當地時間1月23日，美國共和黨黨內初選即將在新罕布什爾州（New Hampshire）舉行。然而，大批當地選民卻紛紛表示，他們這兩天收到了美國總統拜登打來的電話。電話中，拜登要求他們23日不要出門給共和黨和特朗普投票，而是要把選票留到11月大選時投給民主黨。



作者：齊倩 本文獲《觀察者網》授權轉載。



這單「拜登致電」風波迅速引起媒體注意。美國全國廣播公司（NBC）22日分析稱，這通電話似乎是利用人工智能（AI）創建的機械人電話。白宮也稱電話經過「深度偽造」。目前，新罕布什爾州已展開調查。

「共和黨人一直在努力推動無黨派和民主黨選民參加他們的黨內初選，真是一派胡言亂語（What a bunch of malarkey）」，路透社和NBC獲得的電話錄音顯示，電話中，來電者用拜登的聲音說起了拜登的標誌性口頭禪，「一派胡言亂語」。

來電者稱：「你知道投給民主黨的價值。我們的選票很重要。重要的是，你們要把選票留到11月大選，23日的選舉只會讓共和黨人再次選出特朗普。你們的選票將在11月起決定作用，而不是用在23日這一天。」

通話結束時，一個陌生男性的聲音告訴當地選民，「如果您不想接聽以後的電話，請按2」，從而引導聽眾將這通電話從通話記錄中刪除。

2024年1月18日，美國總統拜登（Joe Biden）到訪北卡羅來納州（North Carolina）。（Reuters）

NBC援引相關領域專家的話分析稱，這通來自「拜登」的電話，似乎是利用人工智能（AI）「深度偽造」的機械人電話，旨在模仿真人，通常是在真人不知情或未經本人同意的情況下進行。專家表示，「所有跡象都表明電話經過深度偽造」，雖然沒有事實依據，但此事件「很可能是被操縱的」。

新罕布什爾州總檢察長福邁拉（John Formella）宣布，他正在就此「拜登致電」風波展開調查。他說，這是一宗明顯的「非法企圖」，旨在「破壞新罕布什爾州總統初選，並壓制新罕布什爾州選民」。

值得一提的是，新罕布什爾選民的來電顯示中，「拜登」是通過當地號碼致電，其中一個號碼屬於新罕布什爾州前民主黨主席、前投票法專員凱西·沙利文（Kathy Sullivan）。目前，沙利文是當地一個旨在鼓勵選民為拜登投票的委員會的負責人。

沙利文第一時間否認自己與這通電話有關係。她發布聲明時稱，這些「模仿拜登聲音製作的虛假語音電話」，是在未經她本人允許的情況下，擅自連接到了她的私人手機號碼上。她指出，此事件目的在於企圖干涉選舉，無論是誰做的，「顯然都是想傷害拜登」。她要求相關機構立即展開調查。

當地時間23日，新罕布什爾州將舉行共和黨第二場黨內初選。在艾奧瓦州的選舉中，特朗普以絕對優勢獲勝。21日，曾被稱作「特朗普黨內的最大威脅」的佛州州長德桑蒂斯宣布退選。美媒普遍認為，他的退選會讓特朗普受益，同時使得美國前常駐聯合國代表黑利成為唯一一個與特朗普競爭的共和黨總統候選人。

圖為2024年1月18日競選職員在美國共和黨總統候選人、美國前駐聯合國大使黑利到新罕布什州霍利斯（Hollis）拉票前，於當地一處的雪堆中插上她的宣傳板。（Reuters）

路透社提到，雖然23日的選舉與民主黨人無關。但近期民調顯示，拜登在新罕布什爾州的支持率並不高，這使得該州民主黨人積極為拜登拉票，並密切關注共和黨黨內初選的結果。

這單「拜登致電」風波引起各大媒體注意，也讓白宮、民主黨人和特朗普方面紛紛出面撇清關係。

白宮新聞秘書讓-皮埃爾21日回應稱，電話不是拜登打的，「總統已明確表示，深度偽造存在風險，新興技術可能會加劇虛假錯誤訊息的傳播」。拜登競選團隊也說，這通電話是「虛假資訊」，企圖壓制投票。

民主黨總統候選人迪恩·菲利普斯（Dean Phillips）的競選團隊表示，他們與此事無關。該團隊稱，他們是在20日晚從一名記者那裏得知此時，認為此事件是「對民主的不可接受的侮辱」，並對「利用人工智能操縱選民的可能性令人深感不安」。

特朗普的競選團隊同樣表示，他們「絕對沒有」參與「拜登致電」風波。

NBC稱，美國聯邦法律將阻止選民投票或登記投票的行為定為刑事犯罪，但就利用人工智能實施這一行為卻鮮有監管。美國聯邦選舉委員會（FEC）主席告訴《華盛頓郵報》，目前，該機構正在制定人工智能規則，並審查公眾意見。但他表示，該機構仍需要一段時間才能制定出解決方案。