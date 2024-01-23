海上囚房？以色列提議為加沙建人工島　歐盟外長狠批「引起不安」

正在比利時布魯塞爾舉行的歐盟外長會議，周一就和平解決以巴衝突討論。以色列新任外長卡茨（ Israel Katz）提出在加沙外圍建立人工島，令一眾與會外長不滿。



歐盟外長會議今分別邀請以色列、巴勒斯坦外長，及沙特阿拉伯、埃及、約旦等中東國家外長、阿拉伯國家聯盟秘書長參與多場會議，討論兩國方案及斡旋加沙戰事。

據英國《衛報》報道，卡茨在會上展示了兩個視頻，分別介紹了以色列計劃在加沙海岸建島，以及建造一條連接以色列與沙特阿拉伯、約旦、巴林和阿聯酋的鐵路，線路中包括加沙和約旦河西岸被佔領的巴勒斯坦領土。

卡茨在會上宣稱：「我們的目標很明確：加沙的非軍事化和穩定，以色列保持安全控制以保護我們的人民。實現這一目標將為新的區域機會打開大門，使我們能夠促進經濟和人道主義行動，造福每一個人，包括加沙人民。」

以色列提出在加沙對開建人工島的模擬圖。（截圖自中東之眼）

英國中東之眼新聞網報道，人工島的影片中介紹稱，國際社會將為該計劃提供資金，以色列將保留對該島的整體安全控制和向該島運送貨物的檢查權。路透社報道，儘管卡茨並沒有暗示該人工島將被用於安置巴勒斯坦人，但這項基礎設施項目最早可以追溯到他2011年擔任以色列交通部長期間，他當時提議由一支國際軍事部隊控制該島，並將人工島作為加沙的一個航運樞紐「控制至少100年」。

「卡茨的建議在布魯塞爾引起了不安。」報道引述歐盟外長博雷利（Josep Borrell ）批評說，卡茨在會上的言論與和談計劃毫無關係，「我認為，這位部長本可以更好地利用他的時間來關心自己國家的局勢，或者在加沙大量的死亡人數。」

《衛報》報道，在場的外長們對以色列的人工島計劃感到沮喪和「失望」。一位消息人士說：「部長們忽略了這一點，繼續討論他們在那裏要討論的事情。沒有人參與其中。」