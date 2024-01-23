以巴衝突｜以軍宣布大規模攻擊汗尤尼斯　人質家屬闖國會會議求助

以色列軍隊深入加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis），以軍通報1月21日晚間開始，對當地的哈馬斯成員發動大規模攻擊。在22日行動中，至少50名哈馬斯成員被擊斃。通報又稱，以軍正包圍汗尤尼斯一個難民營，並開始向包括哈馬斯軍事基地在內的多個目標推進。以軍在汗尤尼斯的軍事行動將持續幾天，「直到哈馬斯當地組織被摧毀」。而在汗尤尼斯的軍事行動中，有3名以軍士兵死亡。



以軍闖醫院逮醫護 另有醫院被圍堵

據指出，以色列認為汗尤尼斯現是哈馬斯主要據點。有消息稱，以軍22日闖入汗尤尼斯西部Al-Mawasi一家醫院，逮捕醫務人員。以軍同時包圍阿瑪爾醫院（Al-Amal Hospital），該醫院為巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent）總部所在，據指救護車無法進出。

以色列解釋，由於稱哈馬斯武裝分子在醫院及其周邊活動，但哈馬斯和醫護人員否認。

在汗尤尼斯最大的納賽爾醫院（Nasser Hospital），醫院內擠滿了傷者，部份人在地上接受治療，深切治療部一床擠10名傷者。死者在醫院範圍就地埋葬，因為民眾不敢冒險去墓地，擔心會被轟炸。

巴勒斯坦外長馬立基（Riyad al-Maliki）呼籲，歐盟應在局勢失控促成加沙停火。

2024年1月22日，以色列人質的親屬衝擊國會委員會會議，要求議員採取更多措施來解救他們的親人。（Reuters）

儘管以色列人絕大多數支持這場戰爭，但以人質家屬為首的愈來愈多人認為，政府應透過達成協議，以換取人質釋放。1月22日，大約20名人質親屬衝擊國會委員會會議，要求議員採取更多措施爭取放人。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu ）表示，有關停火能換取人質獲釋的報道，有很多內容不正確，哈馬斯並沒有實質的提議。