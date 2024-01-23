澳洲暫停黃金簽證　指計劃無法滿足經濟需求

澳洲宣布暫停「黃金簽證」計劃，稱這項計劃無法滿足國家和經濟的需求。



黃金簽證計劃（Golden Visa）讓在澳洲投資至少500萬澳元（約2,585萬港元）的申請者，可自動獲得永久居留權。

澳洲內政部長奧尼爾（Clare O'Neil）在一份聲明中說，政府將對移民制度進行改革，以吸引更多技術移民，暫停黃金簽證是改革計劃的一部份。此次改革，是要讓吸引外來人才計劃讓國家獲益。

奧尼爾指出，多年來，這項計劃無法滿足國家和經濟對移民系統的需求，「這是因為通過黃金簽證計劃移民到澳洲的人，一般是在職業生涯結束時才到澳洲安居和退休」。

圖為2024年1月11日，澳洲悉尼西郊新建的房屋。（Getty）

澳洲知名智庫格拉頓研究所（Grattan Institute）2022年發佈的一份報告說，黃金簽證計劃為政府帶來的稅收很少，但為新移民提供的服務卻讓經濟損失慘重。

澳洲中間偏左政府在去年12月開始實施新的移民政策，旨在把新移民人數減少到冠病疫情前的水平。這些新措施包括防止濫用學生簽證和把重點放在吸引技術移民以填補人力所需。

截至2023年6月的一年裏，澳洲的新移民人數超過50萬。

如同澳洲，其他國家推出的類似計劃也都面對同樣的問題，它們指富裕者濫用移民計劃，沒有給有關國家帶來好處。一個主要原因是，這些富裕的外來移民把錢投資在房地產與金融資產，而不是投在可刺激經濟發展的生產領域。

本文獲《聯合早報》授權轉載

