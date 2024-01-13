移民澳洲｜政府提高部份簽證IELTS成績要求　擬縮短分數有效期

澳洲2023年12月宣布會在2024年初起提高申請臨時畢業生簽證（Temporary Graduate visa）以及學生簽證（Student visa）的雅思考試（IELTS，國際英文水平測試）成績要求後，澳媒2024年1月12日引述澳洲政府的文件稱，在臨時畢業生簽證方面，澳洲本來接受申請人在3年內取得的考試成績，現時計劃只接受申請人在1年內取得的成績。



據澳洲特別廣播服務公司（SBS）報道，澳洲英語教育界組織English Australia於8日在網站上載一份澳洲內政部文件，標題是《移民策略 – 學生和畢業生簽證措施》（Migration Strategy – Student and Graduate visa measures，暫譯），澳洲聯邦內政部之後回覆 SBS查詢時證實文件屬實，但稱文件非為向公眾發布而準備。

根據文件內容，澳洲計劃要求臨時畢業生簽證申請人須在申請簽證前1年內參加IELTS考試並取得達到要求的成績，而非之前的3年。申請人可選擇參加IELTS學術模式考試（IELTS Academic）或通用模式考試（IELTS General Training）。

澳洲之前已在2023年12月宣布會自2024年初起提高申請臨時畢業生簽證及學生簽證的雅思考試成績要求，但未正式公布實施日期。申請臨時畢業生簽證的IELTS成績要求由總分最低6分，提高至總分最低6.5分，據文件顯示，申請人在IELTS考試的閱讀、寫作、說話和聆聽部份，均須各取得5.5分或以上的成績。

跨年夜・除夕夜・2024新年：2023年12月31日在澳洲雪梨舉行除夕慶祝活動期間，名為「Calling Country」煙火照亮了雪梨海港大橋和雪梨歌劇院的天空。（Getty）

文件顯示，政府會把申請學生簽證的IELTS成績要求由總分最低5.5分，提高至總分最低6分。學生簽證申請人須參加IELTS學術模式考試。

內文提及，預料新措施會在2024年初實施。