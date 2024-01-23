以色列軍方：加沙24士兵陣亡　本輪戰爭爆發以來最多一天

以色列國防軍發言人1月23日說，24以軍預備役士兵22日在加沙地帶中部的一次戰鬥中死亡。新華社23日引述以色列媒體統計，這是這一輪以巴衝突開始以來，以軍在加沙地帶的單日最高死亡人數。



以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）23日早上發表的視像聲明中說，22日下午，巴勒斯坦武裝人員在加沙中部向一輛以軍坦克發射火箭彈，導致附近兩棟兩層的建築物發生爆炸並坍塌，當時有不少以軍士兵就在建築物內部或附近。事件中21人死亡，導致單日在加沙陣亡以軍人數增至24人。

新華社引述以色列媒體報道，以軍認為爆炸很可能是以方此前在建築物內埋設的地雷被引爆所致。目前事件原因仍在調查中。

據以軍發表的聲明，自以軍在加沙地帶開展地面軍事進攻以來，已有219名以色列士兵死亡。

以巴衝突：圖為2024年1月22日，從加沙地帶南部的拉法看到，以色列和巴勒斯坦極端組織哈馬斯之間的戰鬥持續，以色列在汗尤尼斯進行地面軍事行動時硝煙處處。（Reuters）

以軍雖傷亡嚴重，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）23日稱儘管以色列正經歷攻勢中艱難的日子之一，但以色列將繼續推進加沙的戰鬥，直至取得「絕對勝利」。

以色列軍隊深入加沙南部城市汗尤尼斯（Khan Younis），並已包圍該市。

以軍通報1月21日晚間開始對當地的哈馬斯成員發動大規模攻擊。在22日行動中，至少50名哈馬斯成員被擊斃。通報又稱，以軍正包圍汗尤尼斯一個難民營，並開始向包括哈馬斯軍事基地在內的多個目標推進。以軍在汗尤尼斯的軍事行動將持續幾天，「直到哈馬斯當地組織被摧毀」。