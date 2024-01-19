加沙戰爭｜同拜登「絕交」近四周　內塔尼亞胡正等待特朗普當選？

1月18日，在一場極重火藥味的記者會上，領導史上最右翼政府的以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）嚴辭否定美國拜登（Joe Biden）當局堅持的「兩國方案」，聲言「在任何未來的安排中，或者沒有任何安排的情況下，以色列都必需得到約旦河以西所有土地的安全控制權」。

「這跟（巴勒斯坦人的）主權理念有衝突。你可以做什麼？我把這個事實告訴我們的美國朋友。」

對此，白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）表明，拜登依然會繼續努力推動兩國方案，「加沙不會被重新佔領。」

美國全國廣播公司（NBC）日前報道，拜登當局正在為「後內塔尼亞胡」的以色列政府作預備。而美國國務卿布林肯（Antony Blinken）早前訪問以色列之時，已特意跟民望最高的戰時內閣成員、前國防部長甘茨（Benny Gantz），以及反對黨領袖拉皮德（Yair Lapid）見面，似乎就是為了繞過內塔尼亞胡推動沙特如今依然樂意接受的「（巴勒斯坦）建國換和平」（即沙特與以色列建交）方案。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2023日1月10日會見巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）。（Reuters）

布林肯所作的中東行，先到包括沙特在內的一眾阿拉伯國家，其後才到訪以色列，也明顯是想要先獲得這些國家同意參與加沙戰後重建，以至由經改革後的巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）重新接管加沙，配合沙以建交的願景，再遊說內塔尼亞胡放鬆其反對巴勒斯坦建國的既定立場。

不過，行程失敗告終。內塔尼亞胡雖然堅稱他繼續尋求同阿拉伯國家建交，卻拒絕放鬆反對兩國方案的態度。他在布林肯到訪期間否定了所有拜登政府的具體要求，只同意不會主動在黎巴嫩境內向真主黨展開大型攻擊，以達至美方不願戰火再蔓延的目標。

內塔尼亞胡本來同拜登已不是什麼「親密好友」，但近一個月來，拜登似乎已經受夠了內塔尼亞胡。此前，在10月7日哈馬斯越境襲擊之後，拜登同內塔尼亞胡兩人緊密通話；但到了今天，兩人最後一次通話的時間已要追溯到2023年12月23日，在加沙戰爭、紅海局勢持續緊張的背景之下，以、美兩國領袖竟然「絕交」了近四周。

美國總統拜登2023年10月18日訪問以色列特拉維夫，以色列總理內塔尼亞胡親往接機。兩人甫見面即擁抱。（Reuters）

根據美國新聞網站Axios的報道，拜登在12月23日的通話中，其實只有非常卑微的要求，就是希望以色列政府能向管治西岸的巴勒斯坦自治政府釋放其代收的稅款，讓後者可以繼續維持政府運作。但內塔尼亞胡連這個非常輕微的讓步也不願作出，拜登在通話最後便以一句「這次溝通完了」結束了對話，其後兩人再無交往。

對於外界針對拜登同內塔尼亞胡鬧翻的猜測，白宮一直採取「不談不等於不和」的態度，但內塔尼亞胡18日的記者會，很明顯就是要公開他跟拜登之間的不和，並告訴人們是內塔尼亞胡正在為以色列的國家安全對抗着拜登政府的施壓。正如內塔尼亞胡所言，「作為總理，就是要能夠跟我們的朋友說不。」

正當內塔尼亞胡在記者會上繼續聲言會戰鬥到「完全勝利」為止之際，美國和阿拉伯國家卻在另一邊聯動企圖營造出推動巴勒斯坦建國步伐的外交勢頭。

在瑞士達沃斯（Davos）的世界經濟論壇（WEF）周邊，布林肯表明只有解決巴勒斯坦問題，以色列才會有真正的持久安全。在論壇之上，白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）則稱最佳出路是「以色列和關鍵阿拉伯國家的關係正常化」與「給巴勒斯坦人民的有意義進展和政治展望」綜合在一起的整體協議，他更預言這在短期內就能實現，而非數年之後。

1月16日，白宮國安顧問沙利文在達沃斯世界經濟論壇上發言。（Reuters）

同樣身在達沃斯的沙特外長費薩爾（Prince Faisal bin Farhan Al Saud）也公開確認了沙特依然有意願在巴斯坦斯建國的更廣大政治協議之下承認以色列。

阿拉伯國家官員亦向媒體放風，稱他們正在討論一個加沙停火計劃，當中包括與以色列關係正常化的條件，也包括邁向巴勒斯坦建國的不可逆轉步伐，諸如西方國家承認巴勒斯坦，又或者巴勒斯坦得到聯合國成員地位。

如果美國同阿拉伯國家的計劃「得逞」，內塔尼亞胡二十多年來力阻巴勒斯坦建國的「功業」就會付諸東流。

雖然目前以色列國內對於以巴問題的長遠路向並沒有進行集中討論，人們依然活於10月7日襲擊的震撼之中，但近月的民調顯示出超過一半以色列猶太受訪者反對兩國方案，甚至不惜為此失去美國支持。

有此民意在背後，近七成人認為應該下台的內塔尼亞胡就找到了自己的政治重生之路－－把自己包裝成唯一能阻止兩國方案、代表以色列人民抵擋美國壓力的強人。

目前拜登尚餘少於一年任期，美國民調顯示特朗普勝算不低，加沙的戰爭災難更會減弱民主黨內左翼選民對拜登的投票意欲。堅拒拜登要求、期待特朗普勝選來改變美國政策，對內塔尼亞胡而言，並不是妙想天開的計謀。

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）2024年1月16日在新罕布什爾州阿特金森（Atkinson）出席競選集會。（Reuters）

雖然內塔尼亞胡2020年美國大選後曾因為承認拜登當選而招惹特朗普不滿，但在國內也正在面對貪腐官司的內塔尼亞胡跟同樣官司纏身的特朗普在政治路向上是天作之合，兩人都有民粹主義和被害情意結的傾向。

特朗普當然不會關心巴勒斯坦人的死活，而其任內提出的中東和平方案，更完全依照內塔尼亞胡存心割裂西岸、約旦河以西安全由以色列掌管的計劃寫成。特朗普再次上台，來自美國推動「兩國方案」的壓力將不復存在。

至於以色列同沙特建交的問題，沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）在10月7日之前本來就已經想要放棄扶助巴勒斯坦人的堅持，直接同以色列建交，聲言雙方每日都走近了一些，奈何哈馬斯越境襲擊引爆整個阿拉伯世界的反以情緒，才導致建交日程告吹。不談人權價值、只談實際利益的特朗普，相對於拜登而言，在加沙戰爭血腥影像變得模糊過後，可能會是一個更加有助推動以、沙建交的談判者。

不豪賭就不會大贏，內塔尼亞胡正將籌碼都押在特朗普的選票上。