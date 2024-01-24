日媒：日本與北約商討建立專線共享情報

據《日本經濟新聞》報道，日本正在與北大西洋公約組織就設立一條用於共享敏感情報的專線進行磋商。



目前，日本與北約（NATO）只能通過各層級官員面對面會晤來就敏感訊息進行討論。專線設立後，雙方情報共享的效率將大幅提高。

中國通訊社引述報道說，近年來，北約加大了對亞太地區的關注程度，尤其加強了同日本的合作關係。

日本與北約展開實質性安全合作始於前首相安倍晉三任內。2014年5月，安倍訪問北約總部，與時任北約秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）簽訂了《個別夥伴合作計劃》（IPCP），這也成為過去十年雙方合作的基礎；2023年，該文件升級為《個別針對性夥伴關係計劃》（ITPP）。

與IPCP只是框架性文件不同，ITPP將根據各國的需求和能力具體約定合作範圍，實現合作效果最大化。

據日媒報道，這份新的安保合作文件為期四年，涵蓋人工智能武器、網絡、宇宙和訊息戰等16個領域，其中信息戰領域將包括共享與中俄有關的情報。

日本還將推動與北約在武器裝備方面的標準化，為今後向對方提供後勤保障等工作奠定基礎。目前，日本正在與英國、意大利聯手，共同研製下一代戰鬥機，這是日本戰後發展大型武器裝備第一次沒有選擇美國作為主要合作夥伴。

專家分析，日本與北約在遏制中俄等問題上找到了共同語言。岸田政府強行將烏克蘭危機與亞太地區安全形勢掛鈎，本質是借所謂「中國威脅論」為強化自身軍事實力鋪路。

日本學者還指出，日本逐步強化與歐洲國家的關係，作為對日美同盟的補充，強化所謂「對華威懾」。北約則從2022年起將中國定義為「挑戰」，突出陣營對抗，與美國對華戰略論調呈現出高度一致性。

本文獲《聯合早報》授權轉載

