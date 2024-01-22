北約今起舉行冷戰後最大規模演習

當地時間18日，北約歐洲盟軍最高司令卡沃利（Christopher Cavoli）在新聞發布會上宣布，北約下開始，舉行為期4個月的軍事演習，參演士兵人數大約為9萬，系冷戰以來最大規模的演習，以應對「實力接近的假想敵」的威脅。



卡沃利表示，該行動將代號為「堅定捍衛者2024」（Steadfast Defender 2024），北約的31個成員國以及「我們的好夥伴」、等待批准加入北約的瑞典將悉數參與，演練北約如何通過跨大西洋調動北美兵力來增強歐洲-大西洋地區的軍力，將持續至5月。

據報道，將有50多艘艦船，80多架戰鬥機、直升機和無人機，以及至少1100輛戰車（包括133輛坦克和533輛步兵戰車）參與本次演習。

去年9月，北約軍事委員會主席鮑爾（Rob Bauer）曾稱，「堅定捍衛者2024」將是北約冷戰以來最大規模的軍演，並提及演習地點包括德國、波蘭、拉脫維亞、愛沙尼亞和立陶宛。這裏包括連接波羅的海三國，並分隔白俄羅斯和加里寧格勒的蘇瓦烏基走廊。

圖為2023年6月2日，在美國務卿布林肯（Antony Blinken）與芬蘭外長哈維斯托（Pekka Haavisto）就兩國6G通訊合作簽聯合聲明前，現場佈置有北約、美國、芬蘭及歐盟的旗幟。（Reuters）

英媒當時報道稱，「堅定捍衛者2024」軍演將是北約迅速從「危機應對」向「作戰聯盟」轉變的一部分，除劍指俄羅斯外，還將訓練應對其邊境以外的恐怖主義威脅。

鮑爾本月18日新聞發布會上強調了俄羅斯在俄烏衝突中的損失，聲稱「援助烏克蘭不是慈善，而是投資我們自己的安全」。他表示，為應對「任何潛在威脅」，北約需要採取「全社會」安全戰略，包括社會安全、能源自主、基建韌性。他還說，北約在積極拓展與非北約歐洲國家的合作，以及與「印太地區」國家的合作。

北約秘書長斯托爾滕貝格曾於2022年表示，北約計劃將把高度戒備部隊的數量從4萬人增加到「遠超30萬人」。這是北約一項歷史性改革的一部分，旨在將北約轉向重型軍事能力，而不是部署在巴爾幹和阿富汗的輕型機動部隊。

英媒去年9月報道，在技術能力方面，「堅定捍衛者2024」聯合軍演將首次利用真實世界的地理數據為部隊創造更真實的場景。

圖為2017年5月25日，比利時布魯塞爾北約總部外的成員國旗幟在風中飄揚。（Getty）

去年北約維爾紐斯領導人峰會上，各方同意了建立新的地區防禦計劃，並建立了可以對威脅做出快速反應的「盟軍反應部隊」。卡沃利本月18日表示，「盟軍反應部隊」臨時指揮部計劃設立在北約的意大利快速部署軍團，此刻該軍團正在加緊訓練，準備承接這一新的任務，有望在「堅定捍衛者2024」軍演結束後得到正式確認。

美國是北約軍力和軍費貢獻最大的國家，將是本次演練「跨大西洋調動北美兵力」的主要對象。不過，美國前總統特朗普曾多次威脅撤出北約，據報道還曾於2020年聲稱如果歐盟受到軍事攻擊，美國將「永遠不會」援助歐盟，而特朗普在許多2024年美國總統大選民調中佔優。

斯托爾滕貝格16日在達沃斯受訪時稱，自己認為無論美國大選結果將是如何，美國都將是個堅定的北約同盟國，因為只要在北約內，美國就有三十餘盟友，「這是中國和俄羅斯所沒有的」，符合美國自身的安全利益。

然而，北約前秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）卻並不如此樂觀。他17日表示，如果特朗普當選美國總統，自己懷疑美國是否還將繼續援助烏克蘭，儘管「對美國來說，停止援助烏克蘭無疑是個加強版的阿富汗潰敗」，表示一些歐洲國家已因此開始在做兩手準備，呼籲民主黨儘快通過援烏法案，「這也能幫助拜登的選情」。

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