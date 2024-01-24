土耳其國會通過瑞典加入北約議案　瑞典首相：踏出重要一步

土耳其國會1月23日通過瑞典加入北約（NATO）議案，待總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）簽署生效。目前只有匈牙利仍未向瑞典的北約之路開綠燈。



土耳其國會外交事務委員會12月26日通過《瑞典加入北約議定書》，之後等待國會表決及總統埃爾多安的簽署。

國會23日經過四小時以上的辯論後，最終獲埃爾多安領導的執政正義與發展黨（AK Party）和盟友民族行動黨（MHP），以及主要在野黨共和人民黨（CHP）的支持下通過瑞典入盟法案。預計埃爾多安會在未來數天簽署生效。

瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）在土耳其國會表決後於社交平台X留言，形容今日為成為北約正式成員國踏出重要一步。

俄羅斯2022年2月出兵入侵烏克蘭後，瑞典和芬蘭放棄了數十年來奉行的軍事不結盟立場，尋求加入由美國領導的軍事聯盟北約。按照規程，北約所有成員國必須一致同意才能吸納新成員。土耳其批准芬蘭加入，但一直批評瑞典保護被土耳其視為恐怖分子的庫爾德工人黨（PPK），因此持續反對，直到最近才表示同意瑞典入盟。

土耳其通過入盟法案後，被視為瑞典清除主要障礙。惟匈牙利亦未批准瑞典加入，但匈牙利外交與對外經濟部長西雅爾多（Peter Szijjarto）曾表示，如果土耳其的立場有變化，匈牙利將不會拖延任何國家加入北約的進程。