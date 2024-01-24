歐洲議會選舉6月登場　智庫：料右翼勢力奪近半議席「急劇右傾」

歐洲議會（European Parliament）6月初舉行選舉，智庫歐洲對外關係委員會（European Council on Foreign Relations）1月24日發表報告指，預料保守派、民粹主義者等右翼勢力會奪得近半議席，出現急劇右傾的局面。



報告認為右翼勢力會在6月歐盟選舉中取得重大進展，擊退左翼和中左翼政黨，並指此可能會產生政策改變，或削弱歐洲法令執行、歐盟對抗氣候變化行動，以及更強硬的反移民立場。

智庫又指支持俄羅斯的政黨很有可能會在接下來的議會中取得代表權，即指向同情俄羅斯的保加利亞議員很可能在歐洲議會獲得3個席位。

圖為德國總理朔爾茨2023年5月在歐洲議會發表講話（REUTERS）

報告稱「我們的分析結果應為歐洲政策制訂者敲響警鐘，讓他們了解2024年歐洲議會選舉的重點， 這次投票對歐洲理事會和歐洲的地緣政治方向影響深遠。」

根據智庫預測，民粹主義政黨會在奧地利、比利時、捷克、法國、匈牙利、意大利、荷蘭、波蘭和斯洛伐克等9個歐盟成員國的民調中名列前茅。

民調也顯示，他們會在保加利亞、愛沙尼亞、芬蘭、德國、拉脫維亞、葡萄牙、羅馬尼亞、西班牙和瑞典排名第二或第三。