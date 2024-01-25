美國伊拉克準備討論國際聯軍撤出安排

路透社1月24日引述四名消息人士報道，美國及伊拉克準備就美國領導的國際聯軍撤出計劃談判，以及如何由雙邊關係取代。



其中三名消息人士稱，美國駐伊拉克大使羅曼諾夫斯基（Alina Romanowski ）當天去信伊拉克外長侯賽因（Fuad Hussein）表達有關訊息，同時取消伊朗支持的伊拉克武裝分子先行停止攻擊的前設條件。

伊拉克外交部稱收到一封重要的信件，並會與總理審慎研究內容，但沒有透露細節。預計雙方的談判可能需時數月，目前難以預計談判結果，美軍亦未有即時撤軍行動。

現時美軍在伊拉克部署2500兵力，主要是為伊拉克武裝部隊擔任顧問及提供訓練。另外亦有數以百計主要來自歐洲多國的軍人參與相關工作。

以巴去年10月爆發衝突後，美國支持以色列的立場，導致駐伊拉克及敘利亞的美軍遭親伊朗的伊拉克武裝分子的攻擊大約150次，伊拉克總理蘇丹尼（Mohammed Shia al-Sudani）因此呼籲國際聯軍盡快撤出當地。

華府一名官員向路透社表示，美國及伊拉克就成立高級別軍事委員會接近達成協議，該委員會將聯合評估伊拉克武裝部隊打擊極端伊斯蘭組織ISIS的能力，並為兩國安全關係塑造環境。

該名官員強調，有關協議已經談判多時，與最近美軍多次遇襲無關，而美國在談判期間會繼續全面行使自衛權。