美國容許波音737 MAX 9復飛　惟要求暫停擴大生產線

美國聯邦航空管理局（FAA）1月24日指出，已批准波音737 MAX 9客機復飛所需的檢查和維修程序，若順利完成客機可以復飛，但要求波音暫停擴大737 MAX系列客機生產。



阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9客機在1月5日發生艙門半空飛脫事故，美國當局停飛171架同型號客機。

FAA在24日發表聲明，表示當局已批准波音737 MAX 9客機復飛所需的檢查和維修程序，若完成檢查客機可以復飛；但同時表示FAA不會同意波音的任何擴大生產要求，也不會批准737 MAX增加額外的生產線，直到波音在質量控制問題得到解決。

阿拉斯加航空表示，將於26日恢復737 MAX 9的航班，又稱隨着檢查工作的完成和更多飛機被認為適航，會讓更多航班復飛。聯合航空表示，可以在28日前復飛737 MAX 9的航班。