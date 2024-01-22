波音737-900ER門塞螺栓被指存問題　美國FAA建議航空公司檢查

撰文：蕭通
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美國波音公司（Boeing）繼737 MAX 9飛機遭下令停飛檢查，美國聯邦航空管理局（FAA）於1月21日晚間建議，擁有波音737-900ER客機的航空公司檢查門塞（door plug），以確保正確固定，因為有部份航空公司在檢查後報告，發現有螺栓問題。波音股價22日早段曾下跌 0.8%。 自年初以來，波音股價已下跌超過17%。

737-900ER不屬於較新的MAX機型，但具有相同的可選門塞設計，當航空公司選擇安裝更多座位時，可以添加額外的緊急出口門。根據Cirium的數據，目前有490架波音737-900ER噴射機在役，當中約79架配有活動艙門而非門塞。

FAA發布「針對業者的安全警報」，披露部份航空公司已對737-900ER中出口門塞進行額外檢查，「並在維護檢查期間注意到了螺栓的問題」。FAA建議，航空公司應「盡快」維修用於固定門塞到機身的四個螺栓相關組件。

波音發言人發電郵表示，完全支持FAA和客戶採取這些行動。波音公司於2007年開始交付 737-900ER，最後一架於2019年交機。

美國聯合航空（United Airlines）和阿拉斯加航空（Alaska Airlines）均表示，已開始檢查737-900ER機隊的門栓。其中阿拉斯加航空表示，檢查幾天前就已開始，至今還沒有任何發現，預計不會影響營運。

聯航擁有136架737-900ER飛機，預計檢查將在未來幾天內完成，料不會對旅客造成干擾。

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