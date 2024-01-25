分別晤印日駐華大使　劉建超頻亮相　美媒指華府已知他將任外長

中共中央對外聯絡部長劉建超1月24日分別會見印度駐華大使羅國棟（Pradeep Kumar Rawat）以及日本新任駐華大使金杉憲治。



劉建超在與羅國棟會面時表示，中印互為鄰國，同為新興經濟體和發展中大國，中印關係改善，有助於為兩國加快發展營造良好周邊外部環境，也有利於世界和地區的和平穩定與發展。

他指中方願同印方一道，按照兩國領導人對雙邊關係的定位，不斷加強14億中國人民同14億印度人民的交流對話，增信釋疑，為雙方務實合作營造良好環境。他希望雙方重視和照顧彼此核心關切，在現代化發展道路上互相成就，在國際和地區事務中加強團結，中方願同印度政黨保持友好交往，新形勢下共同推動兩國關係早日重回健康穩定發展軌道。

羅國棟說，印中友好源遠流長，兩國關係至關重要，印方願同中方一道，按照印度總理莫迪（Narendra Modi）和中國國家主席習近平對雙邊關係的指引，求同存異，加強交流合作。他指分歧不是印中關係的主流，希望雙方找到合作共處之道，攜手向前，為兩國人民帶來福祉，並為地區和世界和平與發展作出貢獻。

中共中央對外聯絡部部長劉建超2024年1月24日會見日本新任駐華大使金杉憲治。（中共中央對外聯絡部照片）

劉建超與金杉憲治會面時指，中國正以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，中方堅持走和平發展道路，將為周邊和世界發展繁榮穩定貢獻力量。中方願同日本朝野政黨及各界人士加強交流，恪守中日4個政治文件原則和共識，尊重彼此核心利益和重大關切，塑造互相客觀積極認知，為促進兩國各領域合作、推動構建契合新時代要求的中日關係發揮積極作用。

金杉憲治表示，非常榮幸出任新任駐華大使，2023年兩國領導人在三藩市會晤達成重要共識，再次確認戰略互惠關係定位，構建建設性、穩定性的日中關係。他指政黨和議會交流是日中關係的重要組成部份，中聯部為促進政黨交往、增進兩國友好發揮重要作用，期待日中加強政府、政黨、議會等各領域交流，盡快恢復兩國人員往來，增進了解互信與互利合作。

《華爾街日報》24日引述消息人士稱，中國預料在3月的兩會期間，任命中共中央委員會對外聯絡部長劉建超為下任外長。

該報引述知情人士說，為了籌備劉建超任下任外長 ，北京已派遣劉建超本月稍早前往紐約、華府及三藩市，建立他在美國外交圈與商業圈的知名度。劉建超在訪美期間也會晤美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、黑石執行長蘇世民（Stephen A. Schwarzman）及橋水聯合避險基金創辦人達里奧（Ray Dalio）等政經領袖，並且延續習近平為中美緊張降溫的政策基調。

一名美國官員說：「中國基本上是在告訴我們，他將是下任外長。」