李強晤日本經濟界訪華團　籲為在日中企提供開放公正環境

中國國務院總理李強1月25日在人民大會堂會見日本經濟團體聯合會會長十倉雅和、日中經濟協會會長進藤孝生、日本商工會議所會長小林健率領的日本經濟界訪華團。



李強指出，中日經濟深度交融，經貿合作發揮著兩國關係「壓艙石」和「推進器」的重要作用。

他稱中方願同日方深挖合作潛力，繼續分享發展機遇，支持兩國企業加強在科技創新、數字經濟、綠色發展、醫療養老等領域合作，共同維護產業鏈供應鏈穩定暢通，實現更高水平優勢互補和互利共贏。

他說希望日本經濟界爲中日合作共贏發揮積極影響。中國堅持對外開放的基本國策，將繼續縮減外資準入負面清單，落實好全面取消製造業領域外資準入限制，保障外資企業國民待遇，持續努力打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，歡迎日本等各國企業繼續投資中國。希望日方更好地爲在日中國企業提供開放、公正、非歧視的營商環境。

2024年1月15日，中國國務院總理李強與瑞士聯邦主席阿姆赫德（Viola Amherd，不在圖中）舉行會談。李強當時正在瑞士進行訪問，並出席世界經濟論壇（WEF）。（ PETER KLAUNZER/Pool via REUTERS）

另據日媒25日指，代表團遞交建議書，促請中方撤銷對日本水產的進口禁令。

日本東京電力自2023年8月底正式啟動福島核污水排海計劃後，中國禁止日本水產進口，日方一直要求中方取消禁令。共同社報道，由日中經濟協會、經團聯等組成的日本經濟代表團，1月25日也就此向李強遞交建議書。

建議書其他內容包括希望中方提高修訂後《反間諜法》的透明度，又指美中對立導致全球分裂，敦促致力改善關係。

報道稱，李強表示現在是開創中日未來重要時期，在新共識下推進合作很重要。

經團聯會長十倉雅和表示，期待兩國各界各層面繼續保持緊密溝通，他形容李強就致力於改善中國對外資的商務環境作出「強而有力的發言」。