以色列美國埃及情報部門首長擬晤卡塔爾首相　討論加沙停火

路透社及《華盛頓郵報》1月25日引述多名知情人士報道，以色列情報和特勤局（又稱摩薩德，Mossad）負責人巴尼亞（David Barnea）、美國中情局總監伯恩斯（William Burns）、埃及情報部門首長卡邁勒（Abbas Kamel）將在週末於歐洲與卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）會晤，討論加沙地帶停火，以及釋放人質問題。



報道提到，有關會面反映以色列及哈馬斯之間近日的談判有進展，知情美國官員認為，雙方或已接近談判的認真階段。不過各方仍在暫時休戰能否演變成長久的停火存在分歧，但該名官員指，如果可以促成停火兩個月，將來或可實現停戰，因此感到審慎樂觀。

埃及和卡塔爾一直致力為以色列及哈馬斯調停，包括在去年11月促成雙方暫時停火及交換人質，惟早前有一段以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）與人質家屬的對話錄音曝光，他批評卡塔爾沒有向哈馬斯施壓，形容多哈方面比聯合國更惡劣。

2024年1月24日，加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis）最大的納賽爾醫院（Nasser Hospital），不斷有傷者湧入。（Reuters）

以色列最近提出停火60天的方案，換取哈馬斯分階段釋放過百名人質，同時要求哈馬斯高層離開加沙，但遭到哈馬斯拒絕，重申下階段交換人質應包括永久停火。

目前各方仍就有關問題討價還價，而前埃及國防官員法拉傑（Samir Farag）指，以哈雙方似乎願意重返談判桌，並認為以色列民眾都希望人質可以重獲自由，再加上有很多以軍在今次衝突中陣亡，令內塔尼亞胡受壓，需要取得成果平息民怨。

法拉傑亦引用時任埃及總統薩達特（Anwar al-Sadat）1978年參與《大衛營協議》（Camp David Accords）談判的名言，指世上有99%的和平協議都是來自美國，所以認為拜登（Joe Biden）應向內塔尼亞胡施加更大壓力，迫使以色列停火。