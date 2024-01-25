加沙衞生部：以軍坦克向排隊領取救援物資難民開火 20死150傷
撰文：許懿安
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半島電視台1月25日稱，當地時間25日，巴勒斯坦加沙地帶衞生部分發言人阿什拉夫（Ashraf al-Qudra）表示，以色列軍隊襲擊加沙城北部一批正在排隊等待救援物資的巴勒斯坦難民。迄今已造成至少20人死亡、150人受傷。
報道稱，「形勢非常危急」，以色列坦克向該處巴人平民開火。
阿什拉夫在社交平台Telegram發表聲明稱「以色列佔領軍對數千名等待救援的飢餓平民進行了新一輪屠殺」。
阿什拉夫寫道，襲擊發生在加沙城科威特環島，至少20人死亡、150人受傷。
報道指案中數十人重傷，死亡人數可能還會增加，阿什拉夫補充道，傷者目前正在希法醫院（Al-Shifa Hospital）接受治療，但它缺乏醫療用品而且只有幾名醫生當值。
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此外，當地民防發言人馬哈茂德·巴薩爾表示，由於以色列軍隊的阻止，救援人員無法到達現場。
針對該次襲擊，以色列軍方表示，正在核實調查。