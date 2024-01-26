美國法院拒阻攔　阿拉巴馬州死囚遭氮氣處決伏法

美國58歲男子的肯內特・史密斯（Kenneth Eugene Smith）30多年前因參與買兇殺人行動被捕遭判死刑，來到香港時間26日，在美國最高法院和上訴庭都拒絕阻攔的情況下，他終於被處死。阿拉巴馬州（Alabama）1月25日成為美國乃至全球首個以氮氣缺氧法（nitrogen hypoxia）處死的罪犯的地方。



美國最高法院及上訴法院23日駁回史密斯律師要求停止執行死刑的上訴。死刑在阿特莫爾（Atmore）當地時間25日下午6時、即香港時間26日早上8時執行。

以美國華盛頓為總部的死刑訊息中心（Death Penalty Information Center）稱，這不僅是美國首例，也是全球首例。

這種處決方式是全新且備受爭議，原因在於它迫使囚犯吸入100%氮氣，令犯人失去意識、缺氧，繼而逐個器官衰竭，最後死亡。但過程是否符合憲法要，即不殘忍以及不折磨，備受專家與人道組織質疑；同一做法用在動物身上，已證明對牠們造成極大痛苦。

圖為路透社2024年1月21日發布的照片，相中的美國死囚是58歲的肯內特．史密斯。照片是在阿拉巴馬州阿特莫爾（Atmore）的監獄Holman Prison拍攝，是他的入獄檔案照。阿拉巴馬州25日將成為該國乃至全球首個以氮氣缺氧法處死的罪犯的地方，將被處死的就是史密斯。（阿拉巴馬州懲教署/ Handout via REUTERS）

史密斯本應在2022年11月以靜脈注射形式遭處決，但職員試過多次仍無法找到他靜脈以進行注射，最終在執行窗口限期屆滿前都未能執行死刑。

儘管他不論在靜脈注射進行前或後，都曾提出要求使用氮氣缺氧法，他最後是懇求法庭不要使用這種方法，並引用專家們這種方法表示的擔憂。

在用於注射死刑所用的藥物變得愈來愈難找得到，阿拉巴馬州、俄克拉何馬州（Oklahoma）及密西西比州（Mississippi）已批准使用氮氣作為替代處決方法。

氮氣處決是什麼 為何爭議那麼大

阿拉巴馬州也是因此批准對史密斯實施氮氣處決。行刑時他會被戴上面罩，氮氣將泵入其中。氣體會阻止氧氣到達腦部，他將失去意識，之後一個接着一個器官衰竭，數分鐘內死亡。

史密斯的法律團隊稱，這種方法是「最近發布且未經測試」，使他面臨被自己嘔吐物弄至窒息的風險。此外在史密斯被處決時陪同進入行刑室的天主教神父亦可能受氮氣影響。神父說，他預計史密斯會在床上劇烈扭動。

美國廣播公司（ABC News）25日引述醫學和法律專家稱，沒證據顯示這方法比注射處決更人道或更無痛。美國獸醫協會（American Veterinary Medical Association）2000年已說，用這個方法對動物實施安樂死時令動物太痛苦。

美國埃默里大學（Emory University）麻醉學和外科副教授Joel Zivot博士質疑說：「（我）並不是說氮氣不會殺死人，但是它會以符合憲法要求的方式殺死人，即是不殘忍以及不折磨嗎？」

對於氮氣缺氧法處決否人道的問題，阿拉巴馬州檢察總長馬歇爾（Steve Marshall）曾評論稱：「這也許是有史以來最人道的處決方法」。阿州在呈交法庭文件指出，這比被史密斯30多年前所殺的女子的遭遇好得多了。

圖為路透社2024年1月21日發布的照片，相中的美國死囚是58歲的肯內特．史密斯。照片是在阿拉巴馬州阿特莫爾（Atmore）的監獄Holman Prison拍攝，是他的入獄檔案照。阿拉巴馬州25日將成為該國乃至全球首個以氮氣缺氧法處死的罪犯的地方，將被處死的就是史密斯。（阿拉巴馬州懲教署 /Handout via REUTERS）

自稱無殺人

史密斯涉嫌在1988年一宗買兇殺人事件中殺害名為森尼特（Elizabeth Sennett）的45歲女子而被定罪。他是案中兩名兇徒之一，以1000美元的代價，受僱於她的丈夫殺人。

這名狠夫是一名債台高築以及不忠的牧師，他指使兩人協助殺害其妻，目的是獲得她的保險賠償。

她遇害前被人用壁爐工具毆打、胸及頸被插，此外兩名兇手按他要求將整個現場佈置得像是有人入屋行劫殺人一般。

史密斯曾在庭上供稱，他有在兇案現場，但沒進行襲擊。

史密斯的同黨已在2010年遭處決，而買兇殺妻的牧師則在案件調查的方向開始指向他時自殺。