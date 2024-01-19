日本19歲男告白失敗後殺人燒屋　成修例後首名判死刑「特定少年」

日本山梨縣甲府市2021年發生一宗殺人縱火案，當年僅19歲、尚未成年的遠藤裕喜，被指向學妹告白被拒後老羞成怒，殺害對方雙親後再放火燒屋。他於1月18日被判死刑，是日本少年法修定後，首例被判死刑的「特定少年」。



根據日本放送協會（NHK）、 全日本新聞網（ANN）、《讀賣新聞》等報道，2021年10月22日，就讀通訊制高中的遠藤裕喜，於凌晨潛入17歲單戀對象的住所，以砍柴刀和水果刀殺害對方約50歲的雙親，並試圖以砍殺對方的14歲妹妹。

他事後並放火燒屋，被控殺人、縱火等罪名，檢方指其行為經過策劃，且毫無悔意，要求處以死刑。辯方指遠藤當時處於「心神耗弱」狀態、責任能力明顯減低，認為罪不致死。遠藤曾在法院上表示，告白被拒「是壓倒駱駝的最後一根稻草，我對人生感到絕望」。

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法定成年由20歲降至18歲 修改少年法

甲府地方法院18日在裁判員（類似陪審團）參與審理下，對他判處死刑。法官三上潤認定，遠藤具有完全責任能力，指他是出於執着而犯案，年齡不足以構成逃避死刑的理由。

日本2022年修改《民法》，將成年年齡由20歲下調至18歲；同年實施修訂的《少年法》，將18及19歲的罪犯被稱為「特定少年」以供過渡。對於罪行嚴重的「特定少年」，傳媒可以實名報道。而遠藤是修例以來，首位被判處死刑的「特定少年」。