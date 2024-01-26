彭博社：美國情報機構冀以AI技術打擊對手　包括中國

彭博社報道，美國情報機構正在利用最新的人工智能（AI）技術，應對來自中國等全球競爭對手的威脅，但同時又須確保情報人員使用AI技術的過程安全可靠。



美國國家情報總監辦公室（ODNI）旗下一部門正在利用各間科企和大學機構快速發展的AI技術，協助應對中國等全球競爭對手。但核心挑戰在於，須確保開發出來的新AI技術具備可靠性和安全性，不會對國家的最高機密打開後門或生成虛假數據。

負責管理國家情報總監辦公室其中一個項目「Bengal」的數據科學家麥金農（Tim McKinnon）說：情報界希望利用現有的大語言模型，但有很多未知數……最終目標是能與一個值得信賴的模型合作。」

美國戰略與國際問題研究中心（CSIS）的情報、國家安全和技術項目主任哈丁（Emily Harding）說：「情報界對AI抱有健康的懷疑態度和一定程度的熱情。」她舉例稱，分析師可以利用AI處理大量訊息，但對當前技術模型的可靠性存有疑慮。

圖為美國中央情報局大樓入口，攝於2022年9月24日。（Reuters）

美國中央情報局（CIA）首席技術官穆爾錢達尼（Nand Mulchandani）認為，AI可以消化大量內容，並找到人類難以或不可能辨別的模式，從而有潛力提高生產率。他還認為這是美國超越中國情報人員的「數量優勢」的一條途徑。

美國間諜機構已經開始試驗自己的AI項目。彭博新聞社9月份報道，中情局準備推出類似於人工智能聊天機械人ChatGPT的工具，讓分析師更好地獲取開源情報。

麥金農指出，AI既容易受到內部威脅也容易受到外部干預。這些威脅可能是人類試圖誘騙系統泄露機密訊息，也就是讓模型「越獄」。或者反過來，遭入侵的系統「試圖從人類那裏刺探它不應該獲取的訊息」。

麥金農補充說：「目前只有少數模型可以公開使用，但它們會變得更加普遍，而且它們的訓練方式可能會有偏差……如果模型中毒，我們希望能夠緩解這種情況。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

