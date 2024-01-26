薩克斯Jeffrey Sachs訪問│美國以對抗方式行事　中國須做兩件事

美國著名經濟學家、聯合國可持續發展解決方案網絡主席薩克斯（Jeffrey Sachs）教授1月24日（周三）在香港出席亞洲金融論壇期間（AFF）接受傳媒訪問，談及對美國大選、中美貿易戰、中國經濟及多邊主義等範疇的看法。本為訪問上篇。↑足本訪問內容，點擊睇片↑



美國踏入2024大選年，中美關係預期會有不少波瀾。共和黨總統參選人特朗普在初選已現巨大優勢，極有可能挑戰尋求連任的總統拜登。

薩克斯認為，自奧巴馬（Barack Obama）年代，美國已開始出現反華情緒，試圖建立TPP和跨太平洋夥伴關係，也是一個不包括中國的亞洲貿易體系，這是「美式傲慢」（American arrogance）。

我認為民主黨人害怕特朗普通過抨擊中國取得政治成功。拜登不僅保留了特朗普的政策，實際上還增加了對半導體的禁令和其他限制。

薩克斯認為很失望的是，如今華盛頓的整個政治階層，在對華關係都站在同一戰線上，兩位領先的總統候選人都持強硬的對華貿易立場。他指出，如果美國繼續以這種對抗的方式行事，中國應該做出回應：需要做兩件事。

他建議中國亦應致力將其貿易網絡和市場擴展到其他地區，像亞洲其他地區、非洲、拉丁美洲，因此很支持「一帶一路 」倡議，並認為這是擴大貿易和金融的重要途徑。「除了美國和歐洲部分地區之外的幾乎所有其他地方，都希望與中國保持良好關係，希望在技術、融資等方面開放貿易。」

另一件事是努力使美國重新遵守世界貿易組織（WTO）的規則，並進行雙邊談判以緩解緊張關係。「無論11月的結果如何，這都是可能的。同樣，美國違反WTO的規則會阻止世界貿易組織的權力和程序。這一點必須得到解決。」

薩克斯（Jeffrey Sachs）指，自奧巴馬年代已開始出現反華情緒，如今華盛頓的整個政治階層都站在統一戰線上。（毛詠琪攝）

薩克斯又指，世界上主要的金融組織在實際上都受美國支配，像世界銀行（World Bank）和國際貨幣基金組織（IMF）。「世界銀行雖然大名鼎鼎，但目前的投資流量相對較小。每年大約500億美元，這對世界銀行來說有點缺錢，所以我支持擴大世界銀行，增加實收資本。美國對此持抵制態度，因為更多的實收資本也意味著投票權的改變，中國或印度的投票權會更大，俄羅斯或其他國家的投票權可能也會更大。」

美國實際上限制了這些機構的擴張，因為這需要重新平衡這些機構內部的話語權，歐洲也不遑多讓。「在某種程度上，世界銀行和國際貨幣基金組織也被政治化了，它們推動這些機構支持對美國外交政策有利的國家，這不是多邊機構應有的行為。」

他又指，像金磚五國（BRICS）建立新開發銀行（NDB）並不令人驚訝，因世界需要一個更加平衡的多邊體系，而美國通過將美元政治化，使這一切進展得更快。