國際法院要求以色列防止種族滅絕　南非表歡迎　以方強調繼續戰爭

聯合國國際法院（International Court of Justice）1月26日指示以色列須採取一切措施防止在加沙（Gaza）發生種族滅絕。提出訴訟的南非歡迎裁決，形容是國際法治的「決定性的勝利」，哈馬斯稱是重要進展，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）則重申以色列有權自衛，會繼續戰爭至取得勝利。



路透社26日引述內塔尼亞胡稱，針對以色列的種族滅絕指控「令人憤慨」。他又指以色列擁有「自衛的基本權利」，形容法院駁回「剝奪以方自衛權利的無恥要求」決定公正，報道稱，此番言論是回應國際法院並未下令雙方即時停火一事。

他表示，以色列將在遵守國際法的同時「繼續捍衛自身及公民」，會繼續戰爭直至取得絕對勝利，直到所有人質釋放、加沙不再對以色列構成威脅。

圖為2024年1月3日，巴人救援人員在加沙中部邁加齊難民營（Maghazi）一個空襲現場工作。（Reuters）

哈馬斯高級官員祖赫里（Sami Abu Zuhri）稱本次裁決為重要進展，有助孤立以色列並揭露其在加沙的罪行，呼籲各國迫使以色列執行裁決。

巴勒斯坦自治政府外長馬立基（Riyad al-Maliki）對措施表示歡迎，又指裁決有利於人道主義及國際法，呼籲各國確保以色列執行。

提出訴訟的南非歡迎裁決，形容是國際法治的「決定性勝利」，希望以色列不會如公開威脅所言採取行動阻撓命令實施，又指南非將繼續在全球治理機構採取行動，保護加沙巴勒斯坦人權利。