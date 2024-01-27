特朗普誹謗美國女作家官司　法院下令賠償8330萬美元

美國前總統特朗普（Donald Trump）遭雜誌專欄女作家卡羅爾（E. Jean Carroll）民事入稟，指控對方否認多年前曾強姦她，損害她的聲譽。紐約法院陪審團1月26日裁定，特朗普需要賠償8330萬美元，但他已表明會上訴。



現年77歲的特朗普被指1996年在紐約一家百貨公司的試身室內，強姦現年80歲的卡羅爾。卡羅爾之前根據紐約州的《成人倖存者法案》（Adult Survivors Act）控告特朗普強姦，特朗普去年5月獲陪審團裁定曾經性侵，言論也構成誹謗，需要賠償500萬元。

至於16日開審的案件，是卡羅爾提出的另一宗誹謗案，針對特朗普於2019年總統任內，否認曾強姦卡羅爾，並指對方「不是我喜歡的類型」。她指自己作為披露真相記者的聲譽遭特朗普粉碎，因此索償至少1000萬美元。

法官卡普蘭（Lewis Kaplan）已表明，由於去年已有同類案裁決，陪審團此次毋須考慮有否強姦或誹謗，只需考慮特朗普的新一宗賠償金額。

特朗普多次在社交平台留言，重申此案「純屬虛構」。他聲稱從不認識對方，指她為了刺激回憶錄銷路而虛構故事，又指出她的部份法律費用由民主黨金主透過非營利組織支付。而在卡羅爾的律師結案陳詞時，特朗普一度離場，直到他的律師發言時才返回。