美國大選2024︱路透社：盟友促特朗普以女性或黑人為競選拍檔

路透社1月26日引述知情者透露，美國前總統特朗普（Donald Trump）的朋友和盟友建議他挑選女性或黑人為副手，並向他推薦了大多為女性和黑人男性的人選，以提高勝選的機會。



特朗普其中一名盟友說，選擇女性或黑人為競選搭檔將對特朗普的選情有利，可藉此提升他在這兩個群體中的地位，吸引更多溫和派選民。特朗普一直在徵求意見，尚未做出最終決定。

在特朗普執政時期任職白宮的一名前官員透露，特朗普傾向於選擇女性為副手，被他列為優先人選者包括南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）和紐約州眾議員斯特芬尼克（Elise Stefanik）。兩人1月都在特朗普的幾場競選集會上為他助選拉票。

與特朗普關係密切的一名捐助者說，特朗普陣營似乎排斥讓特朗普的對手、南卡羅來納州前州長黑利（Nikki Haley）擔任副手。

美國前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）1月16日在新罕布什爾州布雷頓森林（Bretton Woods）出席競選活動。（Reuters）

近日黑利加大對特朗普的抨擊，批評他年事已高、精神敏銳度不足，惹惱特朗普的一些盟友和特朗普陣營一些成員。黑莉1月19日已經排除自己會成為特朗普副手的可能性，特朗普也在同天表明，可能不會選擇她作為競選夥伴。

另外，消息人士披露，支持黑利的超級政治行動委員會在2023年下半年籌集了5,010萬美元（約3.9億港元），比特朗普同一時期的籌款額還多出約500萬美元。捐款者主要是華爾街投資者和企業高管，他們希望阻止特朗普重返白宮。

但與此同時也有兩名主要捐助者停止捐款給黑利，認為特朗普事實上已是共和黨的總統候選人。

本文獲《聯合早報》授權轉載

