王毅晤沙利文談台海：中美關係最大挑戰是「台獨」促恪守一中原則

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅1月26日至27日在曼谷跟美國總統國家安全事務助理沙利文（Jake Sullivan）舉行新一輪會晤，根據中國外交部公布，王毅談到台灣問題時稱，台海和平穩定的最大風險是「台獨」，中美關係的最大挑戰也是「台獨」。



央視新聞指，雙方圍繞落實兩國元首三藩市（又稱舊金山）會晤共識、妥善處理中美關係重要敏感問題進行坦誠、實質性、富有成果的戰略溝通。

王毅在談到台灣問題時稱，台灣問題是中國內政，台灣地區選舉改變不了台灣是中國一部分的基本事實。

他指台海和平穩定的最大風險是「台獨」，中美關係的最大挑戰也是「台獨」。美方必須恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持「台獨」承諾落實到行動上，支持中國和平統一。

王毅（左）2024年1月26日至27日在曼谷跟沙利文（右）舉行新一輪會晤（中國外交部）

王毅又指，各國都有國家安全關切，但必須正當合理，不能搞泛政治化和泛安全化，更不能借此遏制打壓他國的發展。雙方同意就國家安全和經濟活動之間的邊界進行進一步討論。

雙方同意共同落實「舊金山願景」，兩國元首將保持經常性的聯繫，對雙邊關係進行戰略引領；推進中美各領域各層級交往，用好目前的戰略溝通渠道以及外交、兩軍、經濟、金融、商務、氣候變化等領域一系列對話磋商機制；繼續就中美關係指導原則開展討論；近期啟動中美禁毒合作工作組；今年春天舉行中美人工智能政府間對話機制首次會議；採取進一步措施，擴大兩國人文交流。

雙方還討論了中東、烏克蘭、朝鮮半島、南海等國際和地區問題。