王毅沙利文一連兩天「曼谷會」　可能就紅海危機達成共識？

中共中央政治局委員、外交部長王毅在泰國曼谷與美國國家安全顧問沙利文會晤。分析預計，雙方探討課題包括台海局勢和近期的紅海危機，並有可能就紅海問題達成共識。



本文獲《聯合早報》授權轉載，撰文：陳婧



中共中央政治局委員、外交部長王毅星期五（1月26日）至星期六（27日）在泰國曼谷與美國國家安全顧問沙利文會晤。分析預計，雙方探討課題包括台海局勢和近期的紅海危機，並有可能就紅海問題達成共識。

中國外交部發言人汪文斌星期五宣布，王毅應泰國副總理兼外長班比邀請，於1月26日至29日訪問泰國，期間將在曼谷與沙利文舉行新一輪會晤。

美國白宮聲明進一步披露，王毅與沙利文的會晤在1月26日至27日舉行，此次會晤將延續美國總統拜登和中國國家主席習近平去年11月會晤時，雙方達成的「保持戰略溝通」和「負責任地管控兩國關係」的承諾。

2023年9月16至17日，王毅與沙利文（Jake Sullivan）舉行多輪會晤。（中國外交部圖片）

王毅和沙利文去年5月和9月分別在維也納和馬耳他舉行會晤，9月時的會晤除了探討台灣課題，也商討中美元首會面的可能性，為11月的「習拜會」鋪平道路。此次曼谷會晤是二人在習拜會後首次會面。

汪文斌星期五下午在例行記者會上強調，王毅與沙利文之間保持戰略溝通，是中美兩國元首達成的重要共識。在新一輪會晤中，王毅將就中美關係、台灣問題等表明中國立場，並就共同關心的國際和地區問題與美國交換意見。

王毅本月初在一個公開論壇上說，中美關係2023年初遭遇嚴重困難，但經過艱苦努力，雙方重構溝通與對話，雙邊關係實現「止跌企穩」。

不過，本月的台灣大選再度引發中美交鋒。選舉結果1月13日出爐當晚，雖然拜登表明美國不支持台灣獨立，但美國國務院發新聞稿祝賀民進黨主席賴清德在總統選舉中勝出，被北京批評「嚴重違背對台非官方關係的政治承諾」。美國軍艦本周三（24日）穿越台灣海峽，也引發北京不滿。

另一方面，美國近來一再敦促中國利用其對伊朗的影響力，遏制與伊朗結盟的胡塞武裝在紅海區域襲擊商船的行為。英媒引述消息人士稱，沙利文本月在華盛頓與中共中央對外聯絡部部長劉建超會面時，請中國轉告伊朗不要激化中東緊張局勢。

紅海曼德海峽最窄處只闊26公里，位處也門與吉布提之間。（Wikimedia Commons）

南京大學國際關係學院執行院長朱鋒接受《聯合早報》訪問時指出，習拜會以來中美高層對話交往不斷延續，王毅和沙利文的會面，反映雙方都有就關注問題進行溝通的強烈政治意願，也在尋找有效管控中美關係的管道。

朱鋒指出，當前世界局勢仍處於動盪之中，中美高層對話不局限於雙邊關係，在很多國際問題上也可以尋求加強合作的機會。以紅海局勢為例，美國需要得到中國更多的理解和支持；對中國而言，如果紅海危機進一步衝擊全球經濟，對中國經濟也不利。因此，「雙方在會上達成共識的可能是存在的。」

汪文斌星期五在記者會上說，中國在紅海局勢上的立場是明確的，對近期紅海局勢急劇升溫「深表關切」。他強調，中國從一開始就為緩解紅海緊張局勢作出了積極努力，願同各方一道推動局勢降溫，維護紅海地區的安全穩定。