美國防長奧斯汀養病近一個月　下週一重返職場

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）預計將於星期一（1月29日）返回五角大樓工作，這距離他去年12月因前列腺癌手術併發症而秘密入院近一個月。



兩名美國官員星期五（26日）向路透社透露這個消息。奧斯汀對其病情和1月1日住院治療保密引發的軒然大波，讓白宮和國會措手不及，甚至總統拜登（Joe Biden）也不知道奧斯汀在1月第一周的大部分時間裏都在住院。

70歲的奧斯汀尚未公開談論他的健康狀況。1月23日，奧斯汀參加了烏克蘭防務聯絡組會議，這是他出院後首次公開露面。他本應在會議上提及住院事宜，但奧斯汀從維珍尼亞州的家中參加的視頻會議，沒有按講稿談論這件事。

共和黨人指責奧斯汀玩忽職守。奧斯汀是一位退休的四星將軍，曾在伊拉克指揮軍隊作戰，也是美國第一位黑人國防部長。

中國通訊社報道，五角大樓26日發佈了華特里德國家軍事醫療中心（Walter Reed National Military Medical Center）兩名醫生的聲明，他們說奧斯汀當天在醫學中心接受了前列腺切除術後的相關檢查，他的前列腺癌得到了「早期有效治療」，預後「非常好」，有望「完全康復」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

