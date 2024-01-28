熊貓租借期限接近屆滿 馬來西亞擬向中國爭取延長
撰文：聯合早報
出版：更新：
中國租借給馬來西亞的兩隻大熊貓「興興」和「靚靚」的10年租期今年5月到期，馬國首相（Anwar Ibrahim）安華說，他將與中國國家主席習近平商議，希望能延長期限，讓兩隻大熊貓繼續留在吉隆坡國家動物園。
安華星期六（1月27日）在國家動物園建園60周年的慶典上致詞時說：「歸還大熊貓的期限就快到了，我會聯繫中國政府，特別是習近平主席，看看是否能延長大熊貓在馬旅居的時間。」
他指出，馬中關係向來友好，相信中方會充分考慮和支持馬國的建議。
安華也是財政部長。他說，雖然飼養大熊貓費用不便宜，但大熊貓作為動物園的主要賣點，已抵消這方面的成本。「很多人都希望能在動物園看到大熊貓。這就是我的考量，因為對許多人而言，這是唯一看到大熊貓的機會……不是所有人都有條件出國看大熊貓。」
今年是馬中建交50周年，也是兩隻大熊貓在馬國旅居的第10年。中國是在2014年5月21日，把雌性大熊貓靚靚和雄性大熊貓興興租借給馬國，為期10年，作為馬中建交40周年紀念活動的一部分。
旅居馬國期間，靚靚分別在2015年、2018年和2021年生下「暖暖」、「誼誼」和「升誼」三隻雌性幼崽，靚靚也因此創下中國大熊貓在海外最短時間內繁育數量最多的紀錄。這三隻在馬國出生的大熊貓都已按照協議，在滿兩周歲後被送返中國。
本文獲《聯合早報》授權轉載