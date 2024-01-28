熊貓租借期限接近屆滿　馬來西亞擬向中國爭取延長

中國租借給馬來西亞的兩隻大熊貓「興興」和「靚靚」的10年租期今年5月到期，馬國首相（Anwar Ibrahim）安華說，他將與中國國家主席習近平商議，希望能延長期限，讓兩隻大熊貓繼續留在吉隆坡國家動物園。



安華星期六（1月27日）在國家動物園建園60周年的慶典上致詞時說：「歸還大熊貓的期限就快到了，我會聯繫中國政府，特別是習近平主席，看看是否能延長大熊貓在馬旅居的時間。」

他指出，馬中關係向來友好，相信中方會充分考慮和支持馬國的建議。

安華也是財政部長。他說，雖然飼養大熊貓費用不便宜，但大熊貓作為動物園的主要賣點，已抵消這方面的成本。「很多人都希望能在動物園看到大熊貓。這就是我的考量，因為對許多人而言，這是唯一看到大熊貓的機會……不是所有人都有條件出國看大熊貓。」

圖為2022年5月31日，旅居馬來西亞的大熊貓幼崽升誼在馬來西亞國家動物園的大熊貓保育中心出席其一歲生日慶祝活動。（新華社）

今年是馬中建交50周年，也是兩隻大熊貓在馬國旅居的第10年。中國是在2014年5月21日，把雌性大熊貓靚靚和雄性大熊貓興興租借給馬國，為期10年，作為馬中建交40周年紀念活動的一部分。

旅居馬國期間，靚靚分別在2015年、2018年和2021年生下「暖暖」、「誼誼」和「升誼」三隻雌性幼崽，靚靚也因此創下中國大熊貓在海外最短時間內繁育數量最多的紀錄。這三隻在馬國出生的大熊貓都已按照協議，在滿兩周歲後被送返中國。

本文獲《聯合早報》授權轉載

