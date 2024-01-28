韓國盤中無狗肉　業者鍋熱急跳槽

全球多國曾有食用狗肉的記錄，亞洲部份地區至今仍延續這個習俗。根據國際人道協會的不完整統計，亞洲每年屠宰約3000萬隻狗。其中，1000至2000萬隻在中國，越南約500萬隻，韓國和印度尼西亞各約100萬隻。隨着狗兒進入住家成了「人類最忠實的朋友」，吃狗肉成了傳統習俗和文明價值之爭。



韓國國會本月9日通過禁食狗肉法案，但給予業者三年緩衝期，2027年才正式生效。這意味着韓國狗肉業將在2027年徹底成為歷史，撕裂韓國社會多年、陷政府於兩難的狗肉產業，終於走到盡頭。不過，肉狗養殖戶、餐館老闆和其他相關業者強烈要求政府給予金錢補償，禁食狗肉問題或許不是結束，而是剛剛開始。

吃狗肉在韓國是一個代際鴻溝巨大的爭議問題。每當韓國舉辦國際大賽，食用狗肉問題還會成為全球的焦點新聞。韓國最大規模的抗議吃狗肉活動要追溯到1988年。當年首爾（當時稱漢城）正準備舉辦奧運會，一些國外動物保護組織以抵制奧運會要挾，強烈要求韓國禁吃狗肉。時任總統全斗煥於是採取措施「隱藏」狗肉餐館，把這些餐館擠到首爾郊區，狗肉湯的名字也被要求改為四季湯、營養湯和補身湯等。

2001年，韓國與日本忙着籌辦隔年的世界盃之際，法國女演員碧姬•芭鐸（Brigitte Bardot）接受韓國媒體訪問時毫不客氣批評韓國人吃狗肉是「野蠻的傳統」，再次掀起爭議。2018年平昌冬奧會召開前，江原道政府擔心動物保護團體又借題發揮，便為狗肉湯餐廳提供補貼，要求業者在大賽期間更換招牌。

目前，韓國有超過600萬個家庭養寵物狗，禁食狗肉的呼聲也隨之高漲。之前遭狗肉業者反對而一直沒法推動的「禁食狗肉法案」也因尹錫悅總統上任，獲得新動力。尹錫悅和夫人金建希結婚12年無子女，領養了五隻貓和六隻狗。金建希多次表明要禁食狗肉後，執政黨積極推動這項法案。「禁食狗肉法」因此也被稱為「金建希法」。

根據法案，韓國計劃從2027年起禁止在國內飼養、屠宰、分銷和出售供人類食用的狗肉，違者可被判三年以下有期徒刑或最高3000萬韓元（約3萬新元）罰款；以食用為目的飼養、繁殖、銷售犬只，可被判兩年以下有期徒刑或2000萬韓元以下罰款。

狗肉商販和食客對法案通過憤憤不平，卻又不敢公開發聲。他們擔心自己會因這門生意和吃狗肉的飲食喜好而變成「過街鼠」，對媒體採訪相當抗拒，大多不願具名。

韓國狗肉：圖為2018年7月17日，民眾到韓國駐美國加州洛杉磯總領事館示威，抗議韓國的狗肉貿易。（Getty）

食客：吃狗肉是個人喜好 政府無權管

在京畿道城南市牡丹市場開店的一名狗肉商販就鬱悶地告訴《聯合早報》：「這裏曾經是韓國最大的狗肉市場，禁食狗肉的法案通過後，這幾天來採訪的記者比客人還多。」

牡丹市場於1960年代開業時已有售賣狗肉的店舖。2001年，這裏曾有多達54家狗肉餐館，但目前已減少到約20家。

在肉鋪集中的其中一條街上，商家的招牌幾乎找不到「狗肉」這兩個字。有一家狗肉店甚至用布遮擋存放狗肉的冰箱。採訪中不少市民反映，狗肉是他們為了養身特地來吃的一道菜，對政府強制禁止感到不解。

過去常來吃狗肉湯的的尹先生（60多歲）說：「我以前每個月來吃一次狗肉湯，但禁食狗肉的新聞不斷，因在意別人的眼光，我已有兩個月沒來了。我覺得這完全是個人喜好，而不是政府該管的事，說是保護動物，那麼為何不禁止吃牛和豬肉呢？」

剛到狗肉湯店吃飯的李先生（60多歲）抱怨說：「每當身體疲憊時我都會來吃一碗狗肉湯。法案通過後，現在吃了心情也不愉快。」

牡丹市場家畜商人聯誼會總幹事金鎔北（65歲）接受《聯合早報》訪問時，極力為吃狗肉辯護。他說：「吃狗肉在韓國是數百年的傳統，狗肉是食品。狗肉脂肪少，能補身，動大手術後，醫生也叫病人吃狗肉補身，沒有吃過的人不知道它對身體有多好。但現在政府要禁食狗肉，看來今後沒有辦法做生意了。」

金鎔北在牡丹市場賣狗肉已有30多年，還開了一家狗肉餐館。據他介紹，客人主要是60歲以上的年長人士。

韓國年輕人大多早已不吃狗肉，只是年長人士仍在堅持這項傳統，或以此為生。首爾智庫「動物福利意識、研究和教育」星期一（1月22日）發佈的民調顯示，超過94%的受訪民眾在過去一年沒有吃過狗肉，93%稱將來也不會吃狗肉。

但與此同時，好些民調也顯示，每三個韓國人中就有一人雖然不吃狗肉卻反對禁食狗肉。

養了一隻寵物狗的李寶拉（32歲，行政人員）說：「雖然感情上希望禁食狗肉，但原則上，狗其實應該和牛或豬一樣，也可以吃……吃狗肉或賣狗肉也是個人權利。」

申訴財產權被侵犯 養殖戶要求金錢賠償

面對2027年的期限，韓國狗肉業者不得不開始思考出路。

金鎔北說，牡丹市場狗肉餐館的老闆們正考慮把狗肉一條街改成「黑山羊街」，繼續做生意。他的餐館目前也賣雞、鴨和黑山羊湯，但狗肉湯依然是主要收入來源。放棄狗肉，專注賣黑山羊湯，能否支撐生意目前還是未知數。

像金鎔北這樣的業者因此希望政府給予賠償，助業者轉型或轉行。金鎔北說：「我們不要低息貸款援助，要實際的經濟賠償。」

不過，目前的禁食狗肉法案並沒有明確包含為相關業者提供補償的方案。

韓國肉犬養殖者協會會長朱永奉（60歲）向《聯合早報》申訴，政府事前沒有徵求養殖戶的意見。他批評這是嚴重侵犯個人財產權，政府有必要賠償農民的經濟損失。

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朱永奉本身的養殖戶養了1500隻肉狗。他說：「大多數養殖戶都是七八十歲的老人，他們已經難以改變謀生方式，這部份人群的最低訴求是在有生之年繼續這一行業。新法案剝奪了他們的生存權。」

「我們當初希望政府給予充足時間，讓他們轉行或處理設施。政府迄今的表態似乎只是打算為拆除養殖場提供一些補貼和低利率貸款。我們正在尋求為每隻狗提供至少200萬韓元（約2004新元）的補償，至少彌補未來五年的損失以及即將廢棄的設施成本。」

據韓國農業部數據，截至2022年，全國約有5000多個養殖場每年飼養200萬隻狗，出售狗肉的餐館則有1666家。各大養殖場裏目前總計有約52萬隻肉狗。

韓國政府相關人士透露，如果滿足協會的要求，補償金將超過1萬億韓元。政府正在與相關部門和業者商討援助方案，但每隻狗200萬韓元的補償費用實在太高。

朱永奉說：「三年內怎麼能處理52萬隻肉狗？為何政府這麼急着通過法案？現在年輕人不吃狗肉，過10年或20年狗肉產業可能隨着老一代的離世而慢慢消失。為何政府不給我們充足的時間準備？」

韓國狗肉：有韓國民眾在2019年7月12日的三伏的初伏集會，反對吃狗肉。但飼狗業界亦在同場抗議，並即場舉行狗肉試食會。多個關注動物團體穿上黑衣抗議吃狗肉。（資料圖片）

越南執法不嚴 狗肉來路不明

狗肉在越南甚受歡迎，但動物保護分子稱越南許多被送上餐桌的狗肉都是被偷來的寵物。食品安全問題迫使當局於近年加強管制，可是執法不嚴成了障礙。

在越南，1公斤要價約20萬越南盾的狗肉被奉為平價美食。國際動物保護組織「四爪」（Four Paws）在2020年發佈的東南亞貓狗肉貿易報告就稱，越南人平均每年吃掉約500萬隻狗，而首都河內六成的受訪者都吃過狗肉。

越南人吃狗肉的理由五花八門，有人贊狗肉美味，適合配啤酒，也有公眾在民調中反映吃狗肉有助除晦氣，以及狗肉營養豐富，可以驅寒暖身，用作藥膳等。

不過，越南肉狗肉的來源令人擔憂。與韓國不同，越南國內很少肉狗養殖場，大多數被送上餐桌的狗肉相信來自鄰國間的動物走私、捕殺流浪狗和偷盜寵物。動物保護組織透露，越南市場和餐館裏出售的一些狗，甚至還戴着狗主給的項圈。

在國際人道協會負責禁食狗肉倡議的韋伯（Lola Webber）接受《聯合早報》採訪時說，越南的寵物盜竊現象十分猖獗。協會去年9月展開線上調查，受訪的800名越南人中有高達87%稱自己的寵物曾被偷，或是有熟人的寵物被偷。

越南不時會出現市民申訴寵物不見、犯罪團伙偷寵物販賣的新聞。《越南快訊》2022年7月報道，越南警方在中北沿海地區逮捕了一個偷狗團伙的六名成員。這個團伙每晚偷約100隻狗。他們「兵分兩路」，四人用電擊槍獵殺寵物狗，同夥則開小貨車跟在後面「收屍」，然後以每公斤5萬越南盾賣出。

常駐印尼的韋伯說：「市場上的狗肉幾乎都來自從家中或街上偷的狗，無從驗證狗兒的健康和疫苗接種狀況……難以確保狗肉中不含病原體以及沒有殘留竊賊偷狗時用的毒藥。」

2016年，Chi Chi被韓國狗肉屠宰場丟棄於垃圾筒內。（Instagram@chichirescuedog）

每年70至100人死於狂犬病 部份病例與屠狗吃狗肉有關

在吃狗肉更為普遍的越南北部，雖然有肉狗養殖場，但這些設施被批更像「犬只增肥場」。韋伯稱這些設施一般不會進行繁殖工作，而是把社區內找來的狗餵肥然後賣給屠宰場，食品安全同樣沒有保障。

越南屠宰場就曾發現過狂犬病呈陽性的狗。世界衛生組織的數據顯示，越南每年有70至100人死於狂犬病，其中部份病例經證實與屠宰狗和食用狗肉有關。

出於食品安全以及旅遊形象考量，河內於2018年展開「向狗肉說不」的宣傳，鼓勵民眾不再吃狗肉。旅遊城市會安也於2021年和動物保護組織簽署協議，承諾逐步淘汰貓狗肉的販賣和食用。

據河內市畜牧獸醫局統計，河內2018年展開宣導後，市內有三成的狗肉店在那一年倒閉，從1100家減少到800家。不過，這類舉措至今只有少數的越南省市在推行，未擴展至全國。

越南政府雖然沒有在討論禁食狗肉，但於近年出台一系列管制措施，以提高食用狗肉的安全性。這包括於2009年將不受監管的國際進口和國內跨省貓狗肉運輸列為違法行為，並於2012年9月要求運輸貓狗時，必須具有動物的檢疫、狂犬病疫苗接種證書以及原產地證明，否則有關當局可以沒收動物，以及人道處置懷疑感染狂犬病的動物。

然而，執法情況不盡如人意。韋伯說，幾乎所有檢疫和貓狗運輸文件都是偽造的。檢疫站有法不依、執法不嚴，很少攔截進行非法交易的狗販子。

亞洲動物基金越南項目主任本迪克森（Tuan Bendixsen）接受《聯合早報》訪問時也指出，越南政府沒有設立犬只收容所，因此地方當局在執法時經常面臨如何處理被沒收動物的問題。儘管一些檢疫站設有小型暫留區，但可容納的動物十分有限。

要給狗販子定罪也有一定難度。本迪克森解釋：「警察必須在小偷盜竊的當兒將他抓住，並證明這些狗是被偷的，這並不容易。」

調查：約六成越南人支持禁食狗肉

越南民眾對于禁食狗肉意見分歧。反對者認為吃狗肉是越南的飲食文化，不應因外界的喜好而改變；也有人認為狗肉與雞鴨魚無異，應對狗肉來源加強監管，而非徹底扼殺；還有人認為狗肉尚未造成大規模流行病，暫無須大力禁止。

不過，隨着養寵物的人數增加、人們對食品安全的重視和動物保護意識崛起，社會風向還是慢慢地有所轉變。國際人道協會去年9月的民調就顯示，有64%的越南受訪者支持禁食狗肉，支持禁止狗肉販賣的則佔68%。

韋伯說：「越南的狗肉買賣很大程度涉及違法行為，危害整個國家的健康和安全。狗肉貿易與越南要於2030年消除狂犬病的誓言不符……如果能充分執行法規，同時推行全國政策鼓勵人們不要吃狗肉，這門生意是可禁止的。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

