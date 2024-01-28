中俄能源合作　天然氣管「西伯利亞力量2號」仍未確定何時動工

蒙古總理奧雲額爾登（Oyun-Erdene Luvsannamsrai）表示，俄羅斯經蒙古連接中國的天然氣管道建設可能延誤，雙方未就關鍵細節達成一致。



俄羅斯計劃建設一條全長3,550 公里，途經蒙古的「西伯利亞力量2號」（Power of Siberia 2）。自俄烏戰爭爆發，歐洲停止進口俄羅斯天然氣後，這條管道變得更加重要。俄羅斯希望向中國出售更多天然氣，以彌補失去的歐洲市場損失。

「西伯利亞力量二號」預計由亞馬爾半島，貫穿蒙古輸氣至中國東北部。（來源：Gazprom）

路透社1月27日稱，蒙古總理奧雲額爾登指出這條管道的建設可能延誤，因中俄雙方在項目上的關鍵細節尚未達成一致。

「雙方需要更多時間進行更詳細的研究。」他補充說，過去兩年全球天然氣價格讓談判變得複雜，「中俄雙方仍在評估經濟效益。」

圖為2023年10月18日，俄羅斯總統普京在中國北京舉行第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇與中國國家主席習近平握手。（Sputnik/Sergei Guneev/Pool via Reuters）

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）國家主席習近平2023年舉行兩次會晤，儘管俄羅斯一再強調準備建設「西伯利亞力量2號」，但北京方面卻遲遲未有相關消息。俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）表示，動工時間表將在與中國簽署協議後確定。

中國已透過「西伯利亞力量1號」管道從俄羅斯東部接收天然氣。管道於2019年開始運營。2023年管道輸送約230億立方米的天然氣，預計到2025年將達到380億立方米的滿載能力，建設2號管道可再向中國輸出更多天然氣。