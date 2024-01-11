王毅與拉夫羅夫通電話　稱中俄新一年應開展更多戰略合作

中共中央政治局委員、外交部長王毅1月10日應約，同俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）通電話，兩國外長互致新年問候。



王毅表示，過去一年在國家主席習近平和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係保持高水平運行。不僅辦好各自國家的事，也在國際上發揮中流砥柱作用，維護了全球戰略穩定。今年是中俄建交75周年，也是中俄文化年開啟之年。雙方要按照兩國元首共識，開展慶祝活動，密切高層交往，推動雙邊務實合作深入發展，促進各領域人文交流，進一步夯實兩國關係的民意和社會基礎。

拉夫羅夫：保持高層交往及辦好俄中文化年

王毅又稱，在前不久舉行的中央外事工作會議，習近平對新時代中國特色大國外交作出全面總結，就下步工作作出戰略規劃，特別是闡明了構建人類命運共同體這一科學體系的深刻內涵。中俄作為兩個負責任大國，應當就人類的未來和世界的前途加強戰略溝通，形成更多戰略共識，開展更多戰略合作。

拉夫羅夫表示，俄中關係在2023年取得豐碩成果。新的一年，俄方願同中方保持高層交往，加強經貿、投資等領域合作，深化體育、文化等人文交流，辦好俄中文化年，密切在國際事務中的溝通協調，共同推動兩國關係取得更多新成果。俄堅持一個中國原則的立場堅定不移。

在金磚國家及以巴衝突上加強溝通合作

雙方並就金磚合作、以巴衝突問題交換了意見。拉夫羅夫表示，俄方願同中方一道，推動金磚合作取得更大成果，加強在以巴衝突問題上的溝通協調，維護中東地區和平穩定

王毅表示，中方全力支持俄方作為今年金磚主席國辦好金磚峰會，願同俄方一道，增強金磚國際影響力，推動金磚合作邁上新台階。中俄應繼續加強溝通協調，呼籲以巴衝突各方盡快停火止戰，確保人道救援順利進行，朝着重啟「兩國方案」方向作出共同努力。

雙方還就共同關心的其他國際和地區問題交換了意見。