中泰免簽3月生效 王毅：兩國邁入「免簽時代」
中國外交部網站公布，1月28日，中共中央政治局委員、外交部長王毅同泰國副總理兼外長班比舉行年度磋商後，共同會見記者。
王毅表示，很高興新年伊始舉行首次中泰外長年度磋商，共同就落實中國國家主席習近平同泰國領導人會晤成果，推進中泰命運共同體建設深入交換意見，達成很多共識。
中方高度評價中泰友好互信。明年就是中泰建交50周年，半個世紀以來，中泰關係經受國際風雲考驗，歷久彌堅。中國始終將泰國作為周邊外交優先方向，讚賞泰方堅定奉行一個中國原則，積極支持習近平主席提出的三大全球倡議。中方剛剛簽署了互免簽證協定，兩國將邁入「免簽時代」，相信將迎來兩國人民交流的新高潮，中國赴泰遊客必將大幅度增長。中方更歡迎泰國朋友們到中國去，感受中國大地的生機活力，中國人民的熱情友善，中國老百姓的煙火氣息。「中泰一家親」，兩國人民要愈走愈親，愈走愈近，日子愈過愈紅火。
中方都認為中泰互利合作前景廣闊。中國是泰國最大貿易夥伴和最大外資來源國，兩國都在加快奔向現代化，要與時俱進，開闢新的合作前景。雙方同意加快中泰鐵路建設，全力落實中老泰聯通發展構想，盡快打通泛亞鐵路中線。中國將進口更多泰國優勢農產品，支持更多中國企業赴泰投資興業，培育新能源汽車、數字經濟、綠色發展合作新增長點。雙方也要加強執法安全合作，嚴防電詐、網賭、販毒等跨境犯罪行為，為兩國人民交往與合作提供安全舒心的環境。
中方都期待進一步加強多邊協作。面對變亂交織的國際環境，雙方都要堅持和平共處五項原則，共同維護本地區來之不易的和平穩定局面，堅決反對零和博弈和你輸我贏。雙方承諾堅持真正的多邊主義、開放的區域主義，加快中國東盟「五大家園」建設，加快「南海行為準則」磋商，共同維護東盟中心地位。中方支持泰國當好瀾湄合作共同主席國，建設面向和平與繁榮的瀾湄國家命運共同體。
王毅強調，中泰建交50周年就在眼前，兩國關係站在新的歷史起點。中方願同泰方一道，以兩國領導人重要共識為遵循，共同深化更為穩定、更加繁榮、更可持續的中泰命運共同體建設，為變亂交織的世界注入更多穩定性和確定性。