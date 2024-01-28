中泰免簽3月生效　王毅：兩國邁入「免簽時代」

中國外交部網站公布，1月28日，中共中央政治局委員、外交部長王毅同泰國副總理兼外長班比舉行年度磋商後，共同會見記者。



王毅表示，很高興新年伊始舉行首次中泰外長年度磋商，共同就落實中國國家主席習近平同泰國領導人會晤成果，推進中泰命運共同體建設深入交換意見，達成很多共識。

中方高度評價中泰友好互信。明年就是中泰建交50周年，半個世紀以來，中泰關係經受國際風雲考驗，歷久彌堅。中國始終將泰國作為周邊外交優先方向，讚賞泰方堅定奉行一個中國原則，積極支持習近平主席提出的三大全球倡議。中方剛剛簽署了互免簽證協定，兩國將邁入「免簽時代」，相信將迎來兩國人民交流的新高潮，中國赴泰遊客必將大幅度增長。中方更歡迎泰國朋友們到中國去，感受中國大地的生機活力，中國人民的熱情友善，中國老百姓的煙火氣息。「中泰一家親」，兩國人民要愈走愈親，愈走愈近，日子愈過愈紅火。

圖為2023年9月25日，泰國曼谷國際機場就免簽證入境計劃下首批入境的中國遊客舉行歡迎儀式，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）與中國遊客合照。這個計劃為期5個月。(Reuters）

中方都認為中泰互利合作前景廣闊。中國是泰國最大貿易夥伴和最大外資來源國，兩國都在加快奔向現代化，要與時俱進，開闢新的合作前景。雙方同意加快中泰鐵路建設，全力落實中老泰聯通發展構想，盡快打通泛亞鐵路中線。中國將進口更多泰國優勢農產品，支持更多中國企業赴泰投資興業，培育新能源汽車、數字經濟、綠色發展合作新增長點。雙方也要加強執法安全合作，嚴防電詐、網賭、販毒等跨境犯罪行為，為兩國人民交往與合作提供安全舒心的環境。

中方都期待進一步加強多邊協作。面對變亂交織的國際環境，雙方都要堅持和平共處五項原則，共同維護本地區來之不易的和平穩定局面，堅決反對零和博弈和你輸我贏。雙方承諾堅持真正的多邊主義、開放的區域主義，加快中國東盟「五大家園」建設，加快「南海行為準則」磋商，共同維護東盟中心地位。中方支持泰國當好瀾湄合作共同主席國，建設面向和平與繁榮的瀾湄國家命運共同體。

王毅強調，中泰建交50周年就在眼前，兩國關係站在新的歷史起點。中方願同泰方一道，以兩國領導人重要共識為遵循，共同深化更為穩定、更加繁榮、更可持續的中泰命運共同體建設，為變亂交織的世界注入更多穩定性和確定性。