中國和新加坡2月9日起互免簽證

中國和新加坡政府代表1月25日在北京簽署《中華人民共和國政府與新加坡共和國政府關於互免持普通護照人員簽證協定》。



協定將於2024年2月9日（農曆除夕）正式生效。屆時，雙方持普通護照人員可免簽入境對方國家從事旅遊、探親、商務等私人事務，停留不超過30日。入境對方國家從事工作、新聞報道等須事先批准的活動以及擬在對方國家停留超過30日的，須在入境對方國家前辦妥相應簽證。

圖為2020年4月7日，新加坡魚尾獅公園的景色。（Getty）

截至目前，中國已與157國締結了涵蓋不同護照種類的互免簽證協定，與44個國家達成簡化簽證手續協定或安排，與包括新加坡、馬爾代夫、哈薩克等22個國家實現全面互免簽證。此外，還有60多個國家和地區給予中國公民免簽或落地簽便利。中國公民出境便利化程度大幅提升，中國護照「含金量」將愈來愈高。

中國外交部領事司司長吳璽在接受總台央視記者專訪時表示，近一段時間以來，中方推出了一系列便利人員往來措施，這充分彰顯了中國推進高水平對外開放的決心，我們歡迎世界各國朋友來華旅遊、經商、投資、學習。希望中外朋友尊重當地國家的法律法規和雙邊協定，共同維護好中外人員往來秩序。

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