土耳其教堂槍殺案捕2疑犯　ISIS承認發動襲擊

土耳其內政部長耶爾利卡亞（Ali Yerlikaya）1月28日表示，伊斯坦堡當日有教堂被槍手襲擊，造成1人死亡，土耳其當局已抓獲兩名槍手。極端組織ISIS在Telegram發聲明，對今次攻擊承認責任，稱為響應該組織領袖號召攻擊猶太人和基督徒。



土耳其NTV電視台及《自由日報》等多家媒體報道，當地時間1月28日早上11時40分左右，伊斯坦堡薩勒耶爾區（Sariyer）社區比于克代雷（Büyükdere）的意大利人教堂聖瑪利亞教堂（Santa Maria Church）發生持槍襲擊，1人死亡。

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耶利卡亞其後在社群交體平台X上表示， 兩名疑犯已被抓獲，但他未透露疑犯身份及動機。

路透社報道，教堂內部的閉路電視錄像顯示，蒙面槍手進入教堂後，射殺迎面一名男子後，教堂內其他人慌忙逃生。

▼中國國際電視台（CGTN，又名中國環球電視網）土耳其分部在其社交媒體X賬號發布影片，稱襲擊發生附近的閉路攝錄鏡頭拍得兩名蒙面男子走過：

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）已致電教堂神父，表示哀悼和支持，並發布了通話視頻。教宗方濟各（Pope Francis）也對事件表示哀悼。

意大利總理梅洛尼（ Georgia Meloni ）表示，意大利密切關注事件，並譴責攻擊者。