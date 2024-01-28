土耳其伊斯坦堡教堂2槍手闖入掃射1人頭部中彈亡　CCTV曝疑犯蹤影

土耳其NTV電視台及土《自由日報》等多家媒體報道，當地時間1月28日早上11時40分左右，伊斯坦堡薩勒耶爾區（Sariyer）社區比于克代雷（Büyükdere）的意大利人教堂聖瑪利亞教堂（Santa Maria Church）發生持槍襲擊，1人死亡。



土耳其內政部長耶爾利卡亞（Ali Yerlikaya）稱，死者名為C. T.。土國官員通常不會完全公開襲擊事件中受害者或加害者的姓名。

中國國際電視台（CGTN，又名中國環球電視網）土耳其分部在其社交媒體X賬號發布影片，稱襲擊發生附近的閉路攝錄鏡頭拍得兩名蒙面男子走過：

《自由日報》28日稱，2名頭戴滑雪面罩的槍手在教堂舉行星期日彌撒時闖入，對人群開槍掃射。該報稱，教堂內傳出槍聲後，會眾驚慌中愴惶尋找掩體，或是伏在地上。案中一人頭部中彈身亡，多人受傷。襲擊者之後逃走。

以下是案發後現場影片，可見警車及救護車已接報到場：

襲擊背後的動機以及兇徒為選在這間教堂作案，目前尚不清楚，當局正調查案件是否與任何有組織團體存在任何潛在關聯。

耶爾利卡亞證實襲擊發生，對此強烈譴責。他稱：「大規模調查已啟動，（執法人員）並努力追捕襲擊者。」

耶爾利卡亞稱，襲擊在當地時間1月28日早上11時40分左右發生，即香港時間同日下午4時40分左右。

伊斯坦堡市長伊斯坦堡市長伊馬姆奧盧（Ekrem İmamoğlu）也寫道：「我們永遠不會允許那些試圖透過攻擊我們城市的宗教場所來破壞我們的團結與和平的人」。