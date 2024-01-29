菲律賓大使證實菲美有意3月舉行2+2會議

撰文：聯合早報
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菲律賓駐華盛頓大使1月29日說，菲律賓和美國有意舉行外交和國防部高官的「2+2會議」。

路透社報道，菲駐華盛頓大使羅穆亞爾德斯（Jose Manuel Romualdez）在電話中證實《日經新聞》引述的消息，他透露菲美「有意」在馬尼拉舉行2+2會議，一切「還在醞釀之中」。

《日經新聞》報道，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）預計3月間到馬尼拉，與菲律賓外交部長馬納羅（Enrique Manalo）和國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）舉行會議。

這是自2012年以來首次在菲律賓舉行此類會議，而菲律賓和中國在南海的局勢正處於一觸即發之勢。

羅穆亞爾德斯沒有回應有關菲美2+2會議議程的詢問。

圖為2023年10月4日，一艘中國海警船在南海爭議海域攔截菲律賓船隻。（Reuters）

菲律賓是美國的盟友。奧斯汀和特奧多羅2023年11月在印尼首都雅加達舉行的東盟（ASEAN）防長會議期間，發表聯合聲明，譴責中國船隻在南海仁愛礁（菲律賓稱阿雲金暗沙，Ayungin Reef）周邊，「騷擾執行合法補給行動」的菲海岸警衛隊船隻及補給船，並譴責北京在南海對美國軍機和艦艇採取「危險」行動。

兩人還重申美菲1951年簽署的《共同防禦條約》，強調這項條約「適用於兩國軍隊、公共船隻和飛機，包括海岸警衛隊的船隻，範圍涵蓋太平洋任何地方，包括南海」。根據《共同防禦條約》，菲律賓若受到武裝攻擊，美國有義務提供軍援，協助馬尼拉防衛。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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