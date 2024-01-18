菲防長稱中國「更具侵略性」　擬加強美國及其他盟國軍事合作制衡

菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）表示，面對中國「更具侵略性」，菲律賓計劃算加強與美國及其他盟友的軍事活動。另一方面，中菲1月17日舉行南海問題雙邊磋商機制（BCM）第八次會議，中國外交部指出，雙方強調南海的和平穩定符合中菲共同利益。



特奧多羅1月17日接受彭博社採訪時表示，菲律賓與美國的同盟關系非常牢固。菲律賓希望加強自身能力，為地區穩定做出更有效貢獻。他補充稱，面對「更具侵略性」的中國，菲律賓正計劃與美國及其盟國進行 「更強而有力的 」軍事接觸。隨著美國將於11月舉行大選，特奧多羅希望華府在印太地區的防禦戰略不會動搖。

分析指出，在總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）領導下，菲律賓正在與美國加強建立夥伴關係，並擴大與澳洲、日本、英國和加拿大等盟國關係，以應對中國在南海的威脅。

2024年1月17日，外交部部長助理農融在上海同菲律賓外交部副部長拉扎羅（Theresa Lazaro），共同主持召開中菲南海問題雙邊磋商機制(BCM)第八次會議。（中國外交部圖片）

中菲舉行南海問題雙邊磋商機制會議

中菲同日在上海舉行南海問題雙邊磋商機制（BCM）第八次會議，由中國外交部部長助理農融、菲律賓外交部副部長拉扎羅（Theresa Lazaro）共同主持。中國外交部稱，雙方就南海形勢和各自關切的涉海問題坦誠、深入地交換意見，一致認為要不折不扣落實兩國元首就涉海問題達成的重要共識，強調南海的和平穩定符合中菲共同利益，也是地區國家的共同目標。

雙方重申，南海爭議不是雙邊關係的全部，認為保持溝通對話對維護海上和平穩定至關重要，同意進一步完善涉海溝通機制。繼續通過友好協商，妥善管控涉海矛盾分歧，處理好海上緊急事態，特別是管控好仁愛礁現地局勢，不斷推進海上務實合作，為中菲關係健康穩定發展創造良好條件。

中方再就涉台問題提出嚴正交涉

中方又就涉台問題向菲方提出嚴正交涉，要求菲方切實恪守一個中國原則，立即停止在涉台問題上的錯誤言行。菲方重申堅持一個中國政策，將繼續予以切實落實。