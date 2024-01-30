法國農民拖拉機堵塞連接巴黎公路　要求政府協助紓困及提升競爭

法國農民抗議持續，法國主要農業聯合會（FNSEA）認為政府宣布的支持農業措施不夠充分，29日起發動無限期堵路抗議。長長的拖拉機車隊，封鎖連接巴黎和法國各地的高速公路。有參與堵路的農民批評，總統馬克龍（Emmanuel Macron）一點也不關心農民。



憤怒的農民試圖向政府施壓，要求政府採取更多措施幫助應對通貨膨脹、與廉價進口產品競爭，以及改善生計。 雖然法國政府已放棄削減農業柴油補貼的計劃，並承諾放寬環境法規等。

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但FNSEA表示，當局的這些措施還不夠。將封鎖所有往返巴黎的主要高速公路，包括距離巴黎遠至30公里的公路。

隨著6月的歐洲議會選舉臨近，包括德國和波蘭在內，其他歐洲國家也有類似行動，外界預期，在這次選舉中，以農民為主的選區，將由極右翼勢力取得優勢。

馬克龍辦公室1月29日表示，由於農民對廉價進口產品感到憤怒，他已向歐盟委員會表明，不可能與南方共同市場（Mercosur）達成貿易協議談判。

農業部又稱，馬克龍將在周四的歐盟峰會上，推動更多有利於農業的政策。還將與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）討論此事。