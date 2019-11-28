法國農民駛拖拉機堵塞巴黎公路　抗議政策損害農業

法國農民11月27日駕駛拖拉機從南北兩邊堵塞首都巴黎的高速公路和內環路，抗議政府的政策威脅生計，導致收入停滯，批評造成不公的全球競爭。示威者要求與總統馬克龍（Emmanuel Macron）會面。

近千架拖拉機駛進巴黎，農民於車身掛上標語，要求馬克龍回應訴求。（路透社）

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近千架拖拉機駛進巴黎，示威者響安並揮動代表兩個主要農民工會的旗幟。在市中心，農民於香榭麗舍大街（Champs-Elysees Avenue）擺放乾草，佔領通往協和廣場（Place de la Concorde）的道路。防暴警察呼籲示威者散去。

示威者要求與馬克龍會面，表達對政策的不滿。示威者最終未能與馬克龍會面，但與農業與食品部長紀堯姆（Didier Guillaume）會面後，工會指將於12月3日與總理菲利普（Edouard Philippe）會面，呼籲示威者暫緩行動。

農民認為，自由貿易協議導致他們處於弱勢，規例同時阻礙業界表現。農民特別批評政府通過的農業法未能提高農民收入，也不滿外界對農民的敵意，尤其是針對使用農藥和對待動物方式的批評。紀堯姆指，新法的兩年試驗期仍未結束，需要較長時間方見成效。