駐約旦美軍受襲｜美國權衡報復力度　既強硬又避免直接開戰

美國官員和專家指出，美國總統拜登的政府正在權衡如何回應駐約旦美軍士兵遇襲身亡事件，以使力度足以威懾伊朗及其代理人，而又不會引發與德黑蘭的直接戰爭。



美國國防部發言人賴得（Pat Ryder）星期一（1月29日）接受彭博電視採訪時說：「我們將採取一切必要措施保護我們的部隊前進，但當然，我們最終不希望捲入更廣泛的衝突，而只是為了確保地區安全與穩定。」

拜登在國內面臨的政治壓力日益加劇，外界期待他對造成三名美軍士兵身亡、多人受傷的無人機襲擊作出有力回應。自2023年10月以哈衝突爆發導致地區緊張局勢升溫以來，他們是首批因此類襲擊而身亡的美國人。

2024年1月18日，美國總統拜登（Joe Biden）到訪北卡羅來納州（North Carolina）。（Reuters）

鷹派共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）說：「現在就打伊朗……狠狠地打。」

卡內基國際和平基金會高級研究員迪馬喬（Suzanne DiMaggio）認為，最有可能的情況是美國將瞄準位於伊朗境外、但與該國相關的資產。她說：「對伊朗領土的直接攻擊很可能有意或無意地引發一場擴大的戰爭」並危及以色列與哈馬斯正在進行的人質協議和停火談判。

退役陸軍中將兼國家安全顧問斯波爾（Thomas Spoehr）說，美國可能會打擊部署在敘利亞等地的伊朗伊斯蘭革命衛隊。他說：「他們必須打擊穿制服的伊朗軍隊成員，」可能是那些在伊拉克、敘利亞或也門作戰的人。他說：「我認為找到這些人可能並不難。」

美國白宮國家安全委員會（NSC）發言人柯比（John Kirby）告訴記者，拜登28日和29日均與國安團隊會面並「權衡擺在他面前的選項」。他說：「我們會作出回應。我們將按照我們的計劃、時間、總統作為最高統帥所選擇的方式來行事。」

約旦東北部美軍「22號塔樓」（Tower 22）的後勤支援單位1月28日遭無人機襲擊，三名美軍喪命、30多人受傷。這是加沙戰爭爆發以來，首次有美軍士兵在中東的敵方炮火中死亡。

本文獲《聯合早報》授權轉載

