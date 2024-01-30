駐約旦美軍受襲增至3死逾40傷　美國防長：採取一切行動保衛美軍

此前因前列腺癌手術併發症，隱瞞入院而備受抨擊的美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin），在接近一個月後於1月29日返回五角大樓辦公，會見北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）。



針對駐約旦美軍遭伊拉克伊斯蘭抵抗組織（Islamic Resistance in Iraq）攻擊，美國國防部發言人辛格（Sabrina Singh）1月29日表示，無人機襲向正在帳篷睡覺的士兵，除造成3名美軍死亡，目前受傷人數已超過 40 人，並預計可能會增加。軍方並公布3名死者名字，指他們來自駐守佐治亞州的一支陸軍預備役部隊。



針對駐約旦美軍遭伊拉克伊斯蘭抵抗組織（Islamic Resistance in Iraq）攻擊，奧斯汀與托爾滕貝格會面時稱，對多名士兵傷亡表示憤怒和難過。他及總統拜登（Joe Biden）不會容忍對美軍的襲擊，將採取一切必要行動來保衛美國和美軍。

美國正試圖查明駐約旦基地的近350名士兵，為何無法阻止無人機的攻擊。有美國官員表示，攻擊無人機的飛行高度很低，可能是導致基地防禦系統錯過的原因。

斯托爾滕貝格批評，伊朗繼續破壞該地區的穩定，包括支持在紅海襲擊船隻的恐怖分子胡塞武裝（Houthis）。

另外，對於重返五角大樓，奧斯汀表示高興，稱目前感覺良好，仍在康復中，並感激至今收到的祝福。