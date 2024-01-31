IMF上調今年全球經濟增長預測　稱世界經濟將實現軟著陸

國際貨幣基金組織（IMF）於1月30日發布《世界經濟展望報告》更新內容，將2024年全球經濟增長預期上調至3.1%，較去年10月預測值高出0.2個百分點，並表示這反映對中國、美國，以及一些大型新興市場和發展中國家經濟增長預期的上調。



國際貨幣基金組織首席經濟學家古蘭沙（Pierre-Olivier Gourinchas），當天在南非約翰內斯堡舉行的發布會上表示，全球經濟繼續表現出「令人矚目的」韌性，通貨膨脹穩步下降，增長依然堅挺，「軟著陸」的可能性增加，但經濟擴張步伐仍然較慢。

美國2024年經濟增長預測值為2.1%

具體來看，發達經濟體2024年經濟增長預測值為1.5%。其中，美國2024年經濟增長預測值為2.1%，較此前預測上調0.6個百分點；歐元區2024年經濟增長預測值為0.9%，較此前預測下調0.3個百分點。新興市場和發展中經濟體2024年經濟增長預測值為4.1%。

報告預計，2025年全球經濟增長3.2%，與此前預測持平。報告指出，多國央行上調政策利率以對抗通脹等一些舉措正拖累經濟增長，加之低迷的潛在生產率增長，2024年至2025年的經濟增長預測值低於2000年至2019年間3.8%的平均水平。

中東局勢或為全球通脹帶來上行風險

報告指出，在供給側問題緩解和限制性貨幣政策背景下，大多數地區的通脹下降速度快於預期。但古蘭沙警告，中東地區地緣政治緊張局勢加劇，紅海局勢持續緊張，這些因素都可能擾亂大宗商品和供應鏈，給全球通脹帶來上行風險。