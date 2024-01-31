Taylor Swift沒得聽？環球音樂TikTok分成談判破裂　停止授權歌曲

環球音樂公司與短視頻平台TikTok就藝人和詞曲作者報酬等問題的談判破裂。環球音樂警告稱，將從TikTok撤下該公司歌曲。



法媒報道，環球音樂（Universal Music Group）星期二（1月30日）在一封公開信中公開指責TikTok試圖建立以音樂為基礎的業務，卻沒有為音樂支付合理的價值。

環球音樂和TikTok一直在討論新協議條款，現有合同星期三（31日）就該到期，沒有續簽。

雙方談判中提出的問題，包括對藝人和詞曲作者的適當補償、用戶的在線安全以及保護藝人免受人工智能（AI）的傷害等事項。不過環球音樂說，TikTok在談判過程中試圖欺壓環球音樂，讓後者接受比之前價值更低、遠遠公平市場價值的協議，並且該協議也不能反映TikTok的指數增長（exponential growth）。

各大音樂公司從流媒體和社媒平台賺取版權稅。環球音樂說，TikTok提出的支付比率，只是同類型主要社媒平台支付比率的一小部份。

圖為2023年6月2日路透社製作的設計圖片，可見美國國旗與TikTok標誌。 （Reuters）

TikTok則在一份聲明中說：「環球音樂集團將自己的貪婪凌駕於藝人的利益之上，令人傷心和失望。」

TikTok稱環球音樂的說法不實，並指環球音樂選擇放棄一個擁有超過10億用戶平台的強大支持，而該平台是環球音樂免費宣傳和發掘藝人的工具。

但環球音樂表明，儘管TikTok擁有龐大的用戶群，其收入僅佔環球音樂集團總收入的百分之一左右。環球音樂還指出，TikTok平台上存在大量AI生成的音頻，該公司在處理藝人音樂侵權方面也缺乏努力。

環球音樂旗下藝人包括當紅歌星Taylor Swift和The Weeknd等。

TikTok由中國公司字節跳動所有，是全球最受歡迎的社媒平台之一。

本文獲《聯合早報》授權轉載

