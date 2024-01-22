學生沉迷TikTok不惜「走堂」躲廁所拍片　美國中學出狠招：拆了

美國北卡羅來納州（North Carolina）南阿拉曼斯中學（Southern Alamance Middle School）表示，許多學生在上課時間藉故「上廁所」，實際是卻耗費大量時間，躲在廁所拍TikTok影片，校方決定把廁所鏡子拆掉，遏止歪風。



美國ABC新聞等外媒報道，南阿拉曼斯中學有些學生為了拍片不惜翹課，甚至一天狂跑9次廁所。北卡羅來納州阿拉曼斯─伯靈頓學區（ABSS）宣布，為了減少學習干擾，中學將移除走廊及廁所的鏡子。

ABSS公關主管阿特金斯（Les Atkins）指出，自從移除鏡子後，學生「上廁所的次數變少，在裏面待的時間也變短」，「我們正在試圖教育學生，現在人人都有手機，必須學會（如何）使用它們，以及何時要把它們放下。」

全美學校都在努力尋找有效方式，避免學生對TikTok成癮，或者遭到分散注意力，但這恐怕是一項艱鉅任務，因為皮尤研究中心（Pew Research Institute）數據指出，美國每6名青少年就有1人表示自己「幾乎一直」都在使用TikTok和YouTube，使得每一天上學日都有很多東西在搶奪學習注意力。

此前，美國多名科技專家警告，Z世代將日益沉迷與依賴TikTok。2023年蒙大拿州成為全美第一個禁止TikTok的州，並宣稱此舉是為了拯救公民免於「中國的監視」。

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