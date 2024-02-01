FTX放棄重啟加密貨幣交易計劃　專注變賣資產

FTX的代表律師1月31日表示，該公司已經放棄恢復加密貨幣交易的計劃，而是專注於變賣所有資產及向客戶還款。



路透社報道，FTX的代表律師Andy Dietderich於美國特拉華州（Delaware）破產法庭的聽證會上稱，該公司與潛在入標者及投資者談判多月，惟沒有人願意出資重建FTX的交易市場。

Dietderich表示，談判失敗反映FTX並非像外界見到一樣，而創辦人「薯條哥」Sam Bankman-Fried（SBF）就從來沒有為公司可行運作建立所需的技術或管理，形容公司是一個由被定罪重犯創造的不負責任騙局。

他認為，FTX被「薯條哥」陷入如斯田地，要將它建立為一個可行的交易平台，其成本及風險太高。該公司會改為變賣資產，以補償受影響的客戶。

Dietderich提到，FTX已經贖回超過70億美元資產，同時與多個政府監管部分達成協議，等待客戶獲得全數賠償後，才嘗試收回約90億美元索償。

破產法庭法官多爾西（John Dorsey）裁定，美國的破產法律列明，公司申請破產時，需要按照當天市值償還債務，因此FTX需要以2022年11月的比特幣市值，即16,872美元賠償。