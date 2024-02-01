美國起訴四名中國公民　涉向伊朗非法出口可用於軍事電子元件

美國司法部1月31日公布起訴四名中國公民，指他們涉嫌向伊朗走私美國生產的電子元件，當中部份可用於軍事用途。他們被指透過中國和香港非法出口受美國管制的物品，轉移到隸屬於伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）及伊朗國防部的受制裁實體。



司法部的聲明公布，四名被起訴中國公民分別名為：Baoxia Liu（又名 Emily Liu）、Yiu Wa Yung（又名Stephen Yung）、Yongxin Li（又名Emma Lee），以及Yanlai Zhong（又名Sydney Chung）。

美國指控，從2007年5月至2020年7月間，該四名中國公民利用幌子公司，向伊朗「大量」輸送產自美國的軍民兩用電子產品，部份可用於生產無人機、彈道導彈系統，又或其他軍事用途。

美國司法部批評，此類非法取得美國技術的行為，直接威脅到美國的國家安全，相關部門將利用一切可用手段，切斷任何助長伊朗政權惡意活動的非法供應鏈。

聲明指出，四人被控串諜《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）、違反 IEEPA等罪，目前均在逃，當局已發出逮捕令。其中，違反IEEPA如罪名成立最高可判囚20年。