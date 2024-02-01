美國列逾10華企入中國軍方企業名單　中駐美大使館：濫用國家力量

美國防部1月31日把超過十多家中企列入「中國軍方企業名單」，宣稱這些企業與中國軍方合作後，中國駐美國大使館發言人回應表示反對，譴責美國濫用國家力量。



對於美國這一最新打壓舉動，路透社稱，中國駐美國大使館發言人回應表示反對，譴責這是濫用國家力量，並且是與美國所聲稱的“對市場競爭和國際公平貿易承諾”的背道而馳。

美國防部31日在網站上指，按照2021財政年度國防授權法案（National Defense Authorization Act, NDAA）1260H節法定要求，公布更新版本、在美國直接或間接運營的「中國軍事企業」（Chinese military companies）名單。

新增入列的企業包括中國記憶體廠長江存儲、人工智慧（AI）公司曠視科技、雷達製造商禾賽科技及科技公司東方網力。

路透社指，雖然列入名單不意味馬上禁止，但它可能對指定公司的聲譽造成打擊，並向美國實體和公司明確警示與其進行業務往來的風險，此舉也可能增加對財政部對這些公司實施制裁的壓力。

中國外交部發言人汪文斌2023年6月曾表示，中方要求美方立即糾正以涉軍、人權等問題為幌子，將經貿科技問題政治化、工具化、武器化的錯誤做法，停止濫用包括實體清單在內出口管制工具遏制打壓中國企業，中方將繼續採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。