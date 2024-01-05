美議員促列上海移遠通信入禁制名單　憂威脅國家安全

美國眾議院中國問題特別委員會的共和黨籍主席加拉格爾（Mike Gallagher） ，以及民主黨籍成員克里希納穆爾蒂（Raja Krishnamoorthi）1月4日致函財政部，要求把在上海A股上市的上海移遠通信（Quectel Wireless）列入受禁制軍工企業名單。移遠通信總裁 Norbert Muhrer 表示，該公司產品僅針對民用場景設計，不會對美國國家安全構成威脅，沒有理由被列入任何限制名單，批評美國議員的指控不實。



兩名眾議員在信中表示，移遠通信是全球「物聯網」（Internet of Things）的主要設備供應商 ，不少美國醫療設備、農業機械等公司正使用該公司產品。有重要證據顯示，該公司可能涉及中國的軍工企業，擔心使用其產品可能會造成美國資料外洩，危及國家安全。

根據美國政府規定，美國實體禁止投資受禁制的軍工企業，目前名單上有59間公司，當中包括中海油、海康威視、華為、中芯國際等。

2023年9月， 美國聯邦通信委員會（FCC）主席羅森沃塞爾（Jessica Rosenworcel）已要求拜登政府，應考慮宣布移遠通信、廣和通（Fibocom Wireless）等華企存在國安風險。