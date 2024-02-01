韓國遊客一度被困秘魯馬丘比丘　示威者堵鐵路　首爾急發旅遊警告

秘魯政府擬將馬丘比丘（Machu Picchu）的售票系統交由一間私營公司負責營運，引發示威。示威者堵塞鐵路，導致有韓國遊客被困。韓國1月31日對馬丘比丘發出旅遊警告。而連接馬丘比丘的火車服務暫停約一週後，2月1日復駛。



當地居民和旅遊業界人士質疑政府是在將售票系統私有化，損害當地人收入。

示威者及政府1月31日簽署一項協議，同意在將售票系統交由私營公司營運前，會有過渡期。

示威進行期間，連接馬丘比丘的火車服務暫停，大批旅客被困當地。也有原定前往馬丘比丘的旅客無法繼續旅程，部份人則選擇繞路前往景點。

火車服務2月1日恢復。

韓國大使館1月31日發出旅遊警告，呼籲民眾不要前往馬丘比丘。

2022年4月18日，一名男子站在秘魯馬丘比丘印加帝國遺址附近。馬丘比丘是個旅遊勝地，由於全球物價上漲，當地發生示威，導致遊客進入馬丘比丘受到限制。照片攝於 2022年4月18日。（Reuters）

同埸加映：多圖慎入｜秘魯發現木乃伊 全身被綁雙手掩面 模樣「極詭異」（點圖放大了解👇👇👇）

+ 5

同埸加映：男人最痛！祕魯300cm巨根雕像「最敏感部位」慘遭破壞 市長巴贊：疑犯對雕像有敵意……（點圖放大了解👇👇👇）

+ 5

同埸加映：另類旅行體驗｜這些富豪燒錢是為享受還是難受？豪花4萬只為1條魚（點擊放大瀏覽）▼▼▼